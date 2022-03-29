Топ-соратник Кадырова получил ранение при штурме пустого дома в Мариуполе, — полк "Азов"

Рамзан Кадыров пообещал, что раненого Руслана Геремеева в течение нескольких дней транспортируют в Россию для дальнейшего лечения.

В прифронтовом Мариуполе ранение получил один из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова Руслан Геремеев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил полк спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов", который продолжает держать оборону в портовом городе.

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Военнослужащие предположили, что офицер МВД Руслан Геремеев мог получить ранение после неудачного штурма пустого жилого дома в Мариуполе.

"Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Бориса Немцова (российский оппозиционер, убитый в 2015 году — ред.), чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", — говорится в публикации "Азова".

Отметим, что 28 марта в соцсетях опубликовали видео, на котором можно увидеть, как кадыровцы вместе с Русланом Геремеевым на камеру штурмуют заброшенное здание в Мариуполе.

[ + – ] Кадыровцы штурмуют пустое здание в Мариуполе

Российский Telegram-канал 29 марта также опубликовал видео, на котором глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров навещает раненого сотрудника МВД РФ Руслана Геремеева. Авторы публикации утверждают, что ролик был снят в зоне проведения боевых действий.

Глава Чечни Кадыров, обращаясь к Геремееву, сообщил, что в течение нескольких дней его смогут транспортировать на территорию России.

"Тогда мы привезем тебя самолетом домой и дальше будем лечить", — добавил Кадыров, обращаясь к раненому соратнику.

Руслан Геремеев — российский военнослужащий, экс-боец чеченского батальона "Север", которого подозревали в причастности к убийству оппозиционера Бориса Немцова. Самого Руслана Геремеева, который проходил в статусе свидетеля, по делу не допрашивали, поскольку представителю суда никто "не открыл двери" в доме военнослужащего. Адвокат семьи Бориса Немцова называл соратника Рамзана Кадырова главным организатором убийства. Приговор по делу Немцова был оглашен 13 июля 2017 года.

28 марта появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. В правительстве Республики визит главы объяснили тем, что власти России ожидают полную оккупацию украинского города в ближайшие дни.

Также 28 марта российские СМИ обнародовали фото якобы из Мариуполя, на котором Рамзан Кадыров совершает молитву. Глава Чеченской Республики позировал на коленях на фоне заправки "Роснефть", которых в Украине нет.