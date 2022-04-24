"30−40 машин за раз": Арестович рассказал, как ВСУ уничтожали "кадыровцев" в Украине

В помощь ВС РФ отправили около 25 тысяч чеченских боевиков, заявил советник главы ОП. Украинские военные накрывали их колонны авиацией и артиллерией, поэтому дух чеченцев упал еще до участия в боях.

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В Украину из России приехали около 25 тысяч "кадыровцев", из них не менее 5 тысяч погибли и были ранены. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович в интервью "Медузе".

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Советник отметил, что их было не менее 10,5 тысяч в Буче, в Киевской области и примерно столько же под Мариуполем.

"Это цифра, которую я точно видел. Какая часть из них туда из-под Киева приехала, а какая была отдельно — сложно сказать. После того как TikTok в России запретили, "кадыровское" подразделение в принципе не боеспособно", – прокомментировал Арестович.

"Кадыровцы" прибыли в Украину не только из Чечни, а в целом из кавказских республик РФ. Командование оккупантов предполагало, что они захватят Киев, сказал советник главы ОП.

[ + – ] "Кадыровцев" накрывали авиацией и артиллерией

"Я знаю, по-моему, три случая, когда накрывали "кадыровские" колонны артиллерией и авиацией, причем там 30−40 машин за раз. Они и в наземные засады попадали, и наш спецназ их очень сильно почикал. Настроение у них сразу упало — еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии", – объяснил он ход боевых действий.

По информации Арестовича, после разгорома под Киевом у главы Чечни Рамзана Кадырова был весьма неприятный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу реальной боеспособности "кадыровцев".

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После этого чеченцев перебросили в Мариуполь, а Кадыров лично приехал туда их вдохновлять.

"За эту героическую вылазку получил звание генерал-лейтенанта. Затем они начали снимать смешные видео, где они якобы воюют. Где даже не профессиональные военные, а обычные журналисты видят, что это постановочные видео. Они движутся в третьем-четвертом эшелоне — чтобы поснимать, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они принимают участие", – заключил Арестович.

Фокус ранее писал, как в Мариуполе ранили одного из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова Руслана Геремеева. Он мог получить ранение в попытке штурма пустого жилого дома.

Информация о прибытии Рамзана Кадырова в Мариуполь появилась 28 марта. В правительстве Чечни его визит объяснили, что он хочет "поднять боевой дух" захватчиков, передать им военную технику и "доработать стратегию дальнейших действий".

Пользователи социальной сети Reddit заметили, как "кадыровцы" делали фотографии фото и видеоотчеты боевых действий не из Украины, а из белорусского города Мозырь.