53 доллара в день. Кадыров назвал зарплаты чеченцев, воюющих в Украине

Согласившимся поехать на войну в Украину обещают "комфортные условия проживания и трехразовое питание", а также 5 млн рублей в случае смерти.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл условия, на которых Россия вербует жителей республики для участия в войне в Украине. В опубликованном им ролике говорится о том, что перед отправкой на фронт они проходят в Гудермесе курс обучения в "Российском университете спецназа". Там им выдают форму и обеспечивают комфортные условия проживания, а также трехразовое питание.

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В день отправки бойцам перечисляют или выдают на руки 300 тыс. рублей. Также на их счета каждые сутки начисляют по $53 от Министерства обороны РФ. Кроме того, обещают единовременные выплаты в размере 3 млн и 5 млн рублей в случае ранения или гибели.

В ролике утверждается также, что еженедельно из Чечни в Украину отправляется 200 человек.

Напомним, в конце апреля украинская военная разведка сообщила о том, что в частях РФ вступили в конфликт солдаты бурятской и чеченской национальностей. Причиной перестрелки стали "неравноправные условия" службы. Как сообщают в ГУР МО, причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. В частности, военные чеченской национальности избегают участия в боевых столкновения с украинской армией, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". В их задачи входит открытие огня по тем военнослужащим, которые попытаются отступить.

Также в апреле советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Украину из России приехали около 25 тыс. "кадыровцев", из них не менее 5 тыс. погибли и были ранены.

По информации Арестовича, после разгрома под Киевом у Рамзана Кадырова был весьма неприятный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу реальной боеспособности "кадыровцев".

2 мая ГУР Минобороны Украины заявило о том, что для российских военкоматов установили жесткие требования, чтобы восполнить потери личного состава: необходимо еженедельно обеспечить по 200 добровольцев от каждого федерального округа, за исключением Москвы.