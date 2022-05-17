У них сейчас новый приказ: Резников о будущем защитников Мариуполя

По словам министра обороны, действия защитников Мариуполя позволили сдерживать 20-тысячное войско от атаки на Запорожье и дальнейшего продвижения на Донецкую область.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря действиям защитников Мариуполя удалось оттянуть войска РФ от Киева, а также остановить их наступление на Запорожье и Донецкую область. Об этом передает Еспресо.

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По словам Резникова, украинские военные выполняли приказ сдерживать 20-тысячную группировку российских войск, чтобы не допустить их атаки на Запорожье и далее на Донецкой области.

"Они все герои, у них сейчас новый приказ — сохранить свою жизнь. Наша главная цель — сохранить жизнь гарнизону защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы теробороны, полиция, пограничники, Нацгвардия, бойцы полка "Азов", — подчеркнул министр обороны.

Он также добавил, что переговоры по гарнизону Мариуполя ведется с привлечением Красного Креста, которые также организуют эвакуация тяжелораненых.

Уточнять, сколько военных остается на "Азовстали" Резников отвечать не стал.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также написал о защитниках Мариуполя, заявив, что они показали реальную "боеспособность" россиян.

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттащили на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это совершенно изменило ход войны", — заявил Подоляк.

Напомним, Ирина Верещук анонсировала обмен пленных с Россией на защитников Мариуполя.

16 мая с меткомбината эвакуировали 52 тяжелораненых военных. В РФ заявляют не об обмене, а о сдаче в плен украинских бойцов.

Фокус разбирался, куда вывозили раненых бойцов, и как Украина будет возвращать защитников.