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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У них зараз новий наказ: Резніков про майбутнє захисників Маріуполя

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резніков про маріуполь
Фото: АрміяInform | Олексій Резніков стверджує, що завдяки героїзму гарнізону вдалося стримати наступ на Запоріжжя

За словами міністра оборони, дії захисників Маріуполя дозволили стримувати 20-тисячне військо від атаки на Запоріжжя та подальшого просування на Донецьку область.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки діям захисників Маріуполя вдалося відтягнути війська РФ від Києва, а також зупинити їхній наступ на Запоріжжя та Донецьку область. Про це повідомляє "Еспресо".

За словами Резнікова, українські військові виконували наказ стримувати 20-тисячне угруповання російських військ, щоб не допустити їхніх атак на Запоріжжя й далі на Донецьку область.

"Вони всі герої, у них зараз новий наказ — зберегти своє життя. Наша головна мета — зберегти життя гарнізону захисників Маріуполя, до складу якого входять морські піхотинці, бійці тероборони, поліція, прикордонники, Нацгвардія, бійці полку "Азов", — наголосив міністр. оборони.

Він також додав, що переговори щодо гарнізону Маріуполя ведеться із залученням Червоного Хреста, які також організують евакуацію тяжко поранених.

Уточнювати, скільки військових залишається на "Азовсталі", Резніков відповідати не став.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також написав про захисників Маріуполя, заявивши, що вони показали реальну "боєздатність" росіян.

"83 дні оборони Маріуполя увійдуть в історію як Фермопіли XXI століття. Захисники "Азовсталі" зламали оперативні плани супротивника із захоплення сходу України, відтягли на себе величезні сили ворога та довели всьому світові реальну "боєздатність" росіян. Це зовсім змінило хід війни", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, Ірина Верещук анонсувала обмін полонених із Росією на захисників Маріуполя.

16 травня з меткомбінату евакуювали 52 важкопоранених військових. У РФ заявляють не про обмін, а про здачу в полон українських бійців.

Фокус розбирався, куди вивозили поранених бійців і як Україна повертатиме захисників.