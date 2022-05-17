Оккупанты готовят пресс-тур в Мариуполь для иностранных журналистов, — ГУР

По информации украинской разведки, Минобороны РФ собирается обвинить Украину в обстрелах и разрушении города. Для этого в Мариуполь уже завезли обломки украинских боеприпасов.

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Министерство обороны России на днях готовит пресс-тур в Мариуполь для иностранных журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

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По данным разведки, страна-агрессор планирует привлечь зарубежные СМИ к распространению фейковой информации. В частности, оккупанты собираются обвинить Украину в обстрелах Мариуполя, разрушении инфраструктуры города и убийствах мирных жителей. Для этого в оккупированный город россияне уже привезли обломки украинских боеприпасов, собранные в местах боев в Донецкой области.

Также захватчики собираются организовать для иностранцев массовку из якобы местных очевидцев событий. На эту роль готовят людей из Донецка и Горловки, которые должны рассказать журналистам о "преступлениях украинских военных".

Пресс-тур запланирован на 18-21 мая, уточняет ГУР. Для участия в нем россияне пытаются привлечь СМИ из Франции, США, Германии, Японии, Греции, Китая, Индии, Венесуэлы, Болгарии, ОАЭ и Беларуси.

После Мариуполя журналистов также надеются привезти в Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск и Донецк, где запланирована встреча с главой "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Понимая, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ", — прокомментировали планы российского военного ведомства в ГУР.

Украинская разведка предостерегает иностранных журналистов от участия в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора, а также напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Ранее Фокус рассказывал, как российские пропагандисты привлекают технику и солдат для съемки агитационных роликов. Оккупантов заставляют показательно рыть окопы в тылу, имитировать обстановку передовых позиций, стрелять из вооружения, "штурмовать" и разминировать территории.

Напомним, Новая Зеландия ввела санкции против российской "фабрики троллей".