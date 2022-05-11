Новая Зеландия ввела санкции против российской "фабрики троллей", — МИД НЗ

Островное государство объявило о дополнительном пакете санкций в отношении России. Они коснулись как военных, так и руководителей пропагандистских медиахолдингов.

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Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций в отношении РФ, направленный, в первую очередь, против российской дезинформации. Об этом рассказала министр иностранных дел государства Наная Махута, сообщает местное издание 1News.

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Как подчеркнула Махута, под санкции попала знаменитая российская "фабрика троллей".

"Путин использует цифровое пространство в качестве оружия в своей бессердечной войне против Украины. Украинцы подвергаются безжалостным кибератакам со стороны России, которая пытается нанести вред работе их инфраструктуры и нарушить их жизнь", — прокомментировала министр.

Речь идет о том, что отдельные санкции введены против 85-го Главного центра специального обслуживания (ГЦСС) ГРУ, Главного центра специальных технологий Генштаба ВС РФ и российского "Агентства интернет-исследований". Помимо этого, в санкционный список попали гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов и соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

Стоит отметить, что 85-му ГЦСС ГРУ подчиняется хакерская группировка Fancy Bear (известная еще как APT28, Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit), специализирующаяся на кибершпионаже и кибератаках на правительственные ресурсы и критически важную инфраструктуру стран-жертв.

Также под санкции попали военные деятели РФ — официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и начальник Главного управления генштаба Игорь Костюков.

По словам Махуты, новые ограничения впервые ориентированы на "злонамеренную киберактивность" страны-агрессора.

"Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию для оправдания незаконного вторжения России", — подчеркнула чиновница.

С помощью санкций Новая Зеландия пытается бороться с дезинформацией, которую распространяет российская сторона о вторжении в Украину, говорит министр.

Напомним, страны Запада ввели против России более 10 тысяч санкций. Таким образом, РФ установила рекорд по количеству ограничений, которые вводились в отношении страны с начала ее существования.

Ранее Фокус писал, что Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций.