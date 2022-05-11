Новая Зеландия ввела санкции против российской "фабрики троллей", — МИД НЗ
Островное государство объявило о дополнительном пакете санкций в отношении России. Они коснулись как военных, так и руководителей пропагандистских медиахолдингов.
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Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций в отношении РФ, направленный, в первую очередь, против российской дезинформации. Об этом рассказала министр иностранных дел государства Наная Махута, сообщает местное издание 1News.
Как подчеркнула Махута, под санкции попала знаменитая российская "фабрика троллей".
"Путин использует цифровое пространство в качестве оружия в своей бессердечной войне против Украины. Украинцы подвергаются безжалостным кибератакам со стороны России, которая пытается нанести вред работе их инфраструктуры и нарушить их жизнь", — прокомментировала министр.
Речь идет о том, что отдельные санкции введены против 85-го Главного центра специального обслуживания (ГЦСС) ГРУ, Главного центра специальных технологий Генштаба ВС РФ и российского "Агентства интернет-исследований". Помимо этого, в санкционный список попали гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов и соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.
Стоит отметить, что 85-му ГЦСС ГРУ подчиняется хакерская группировка Fancy Bear (известная еще как APT28, Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit), специализирующаяся на кибершпионаже и кибератаках на правительственные ресурсы и критически важную инфраструктуру стран-жертв.
Также под санкции попали военные деятели РФ — официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и начальник Главного управления генштаба Игорь Костюков.
По словам Махуты, новые ограничения впервые ориентированы на "злонамеренную киберактивность" страны-агрессора.
"Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию для оправдания незаконного вторжения России", — подчеркнула чиновница.
С помощью санкций Новая Зеландия пытается бороться с дезинформацией, которую распространяет российская сторона о вторжении в Украину, говорит министр.
Напомним, страны Запада ввели против России более 10 тысяч санкций. Таким образом, РФ установила рекорд по количеству ограничений, которые вводились в отношении страны с начала ее существования.
Ранее Фокус писал, что Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций.