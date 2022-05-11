Нова Зеландія запровадила санкції проти російської "фабрики тролів", — МЗС НЗ

Острівна держава оголосила про додатковий пакет санкцій проти Росії. Вони торкнулися як військових, так і керівників пропагандистських медіахолдингів.

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Нова Зеландія запровадила додатковий пакет санкцій проти РФ, спрямований насамперед проти російської дезінформації. Про це розповіла Міністриня закордонних справ держави Наная Махута, повідомляє місцеве видання 1News.

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Як наголосила Махута, під санкції потрапила знаменита російська "фабрика тролів".

"Путін використовує цифровий простір як зброю у своїй безсердечній війні проти України. Українці зазнають безжальних кібератак із боку Росії, яка намагається завдати шкоди роботі їхньої інфраструктури та порушити їхнє життя", — прокоментувала міністриня.

Йдеться про те, що окремі санкції запроваджені проти 85-го Головного центру спеціального обслуговування (ГЦСО) ГРУ, Головного центру спеціальних технологій Генштабу ЗС РФ та російського "Агентства інтернет-досліджень". Крім цього, до списку санкцій потрапили гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв, президент медіахолдингу "Червона зірка" Олексій Піманов і співзасновник порталу новин NewsFront Михайло Синелін.

Варто зазначити, що 85-му ГЦСС ГРУ підпорядковується хакерське угруповання Fancy Bear (відоме ще як APT28, Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit), що спеціалізується на кібершпигунстві та кібератаках на урядові ресурси та критично важливу інфраструктуру країн-жертв.

Також під санкції потрапили військові діячі РФ — офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков і начальник Головного управління генштабу Ігор Костюков.

За словами Махути, нові обмеження вперше орієнтовані на "зловмисну кіберактивність" країни-агресора.

"Пропагандистська машина президента Путіна працює повним ходом, поширюючи брехню і неправдиву інформацію для виправдання незаконного вторгнення Росії", — наголосила чиновниця.

За допомогою санкцій Нова Зеландія намагається боротися з дезінформацією, яку розповсюджує російська сторона про вторгнення в Україну, каже міністр.

Нагадаємо, країни Заходу запровадили проти Росії понад 10 тисяч санкцій. Так РФ встановила рекорд за кількістю обмежень, які вводилися щодо країни з початку її існування.

Раніше Фокус писав, що Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій.