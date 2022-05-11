Нова Зеландія запровадила санкції проти російської "фабрики тролів", — МЗС НЗ
Острівна держава оголосила про додатковий пакет санкцій проти Росії. Вони торкнулися як військових, так і керівників пропагандистських медіахолдингів.
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Нова Зеландія запровадила додатковий пакет санкцій проти РФ, спрямований насамперед проти російської дезінформації. Про це розповіла Міністриня закордонних справ держави Наная Махута, повідомляє місцеве видання 1News.
Як наголосила Махута, під санкції потрапила знаменита російська "фабрика тролів".
"Путін використовує цифровий простір як зброю у своїй безсердечній війні проти України. Українці зазнають безжальних кібератак із боку Росії, яка намагається завдати шкоди роботі їхньої інфраструктури та порушити їхнє життя", — прокоментувала міністриня.
Йдеться про те, що окремі санкції запроваджені проти 85-го Головного центру спеціального обслуговування (ГЦСО) ГРУ, Головного центру спеціальних технологій Генштабу ЗС РФ та російського "Агентства інтернет-досліджень". Крім цього, до списку санкцій потрапили гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв, президент медіахолдингу "Червона зірка" Олексій Піманов і співзасновник порталу новин NewsFront Михайло Синелін.
Варто зазначити, що 85-му ГЦСС ГРУ підпорядковується хакерське угруповання Fancy Bear (відоме ще як APT28, Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit), що спеціалізується на кібершпигунстві та кібератаках на урядові ресурси та критично важливу інфраструктуру країн-жертв.
Також під санкції потрапили військові діячі РФ — офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков і начальник Головного управління генштабу Ігор Костюков.
За словами Махути, нові обмеження вперше орієнтовані на "зловмисну кіберактивність" країни-агресора.
"Пропагандистська машина президента Путіна працює повним ходом, поширюючи брехню і неправдиву інформацію для виправдання незаконного вторгнення Росії", — наголосила чиновниця.
За допомогою санкцій Нова Зеландія намагається боротися з дезінформацією, яку розповсюджує російська сторона про вторгнення в Україну, каже міністр.
Нагадаємо, країни Заходу запровадили проти Росії понад 10 тисяч санкцій. Так РФ встановила рекорд за кількістю обмежень, які вводилися щодо країни з початку її існування.
Раніше Фокус писав, що Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій.