Окупанти готують престур до Маріуполя для іноземних журналістів, — ГУР

За інформацією української розвідки, Міноборони РФ збирається звинуватити Україну в обстрілах та руйнуванні міста. Для цього до Маріуполя вже завезли уламки українських боєприпасів.

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Міністерство оборони Росії на днях готує престур до Маріуполя для іноземних журналістів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

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За даними розвідки, країна-агресор планує залучити закордонні ЗМІ до поширення фейкової інформації. Зокрема, окупанти збираються звинуватити Україну в обстрілі Маріуполя, руйнуванні інфраструктури міста та вбивствах мирних жителів. Для цього до окупованого міста росіяни вже привезли уламки українських боєприпасів, зібрані в місцях боїв на Донеччині.

Також загарбники збираються організувати для іноземців масовку з місцевих очевидців подій. На цю роль готують людей із Донецька та Горлівки, які мають розповісти журналістам про "злочини українських військових".

Престур заплановано на 18-21 травня, уточнює ГУР. Для участі в ньому росіяни намагаються залучити ЗМІ із Франції, США, Німеччини, Японії, Греції, Китаю, Індії, Венесуели, Болгарії, ОАЕ та Білорусі.

Після Маріуполя журналістів також сподіваються привезти до Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч із головою "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Розуміючи, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ", — прокоментували плани російського військового відомства у ГУР.

Українська розвідка застерігає іноземних журналістів від участі у пропагандистських заходах країни-агресора, а також нагадує про кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України.

Раніше Фокус розповідав, як російські пропагандисти залучають техніку та солдатів для зйомки агітаційних роликів. Окупантів змушують показово рити окопи в тилу, імітувати ситуацію передових позицій, стріляти з озброєння, "штурмувати" та розмінувати території.

Нагадаємо, Нова Зеландія запровадила санкції проти російської "фабрики тролів".