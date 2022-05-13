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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У тилу та безпеці: ГУР про те, як знімають пропагандисти РФ свої репортажі

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пропаганда Росії
Пропагандисти знімають у тилу, імітуючи передову

За даними ГУР Міноборони, для сюжетів залучають техніку та солдатів, щоб створювати видимість рутини — копання окопів, розмінування території чи як ведуть вогонь з озброєнь.

Для створення потрібних картинок пропагандисти змушують командирів окупаційних підрозділів виділяти бійців для зйомки агітаційних роликів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Російські пропагандисти змушують знімати бійців та техніку з передової для фейкових "репортажів". Окупантів змушують показовою копати окопи в тилу, імітувати ситуацію передових позицій, стріляти з озброєння, "штурмувати" та розмінувати території.

Вказують, що для зйомки сюжету окупантів можуть по кілька разів змушувати мінувати та розмінувати одну й ту саму територію, яку й так розмінували раніше.

Під час одного з таких сюжетів з "розмінуванням" на Арабатській Стрілці кілька солдатів отримали осколкові поранення та контузії. Проте, за словами пропагандистів, сюжет від цього лише набув фарб, створивши якісніший сюжет для впливу на росіян.

Нагадаємо, 13 травня РосЗМІ показали, як безпілотник "Орлан-10" атакує українські позиції за допомогою осколково-фугасних снарядів.

Також за даними української розвідки, війська РФ почали перекидати стару техніку в Україну, що стояла на зберіганні десятиліттями.