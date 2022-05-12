"Іржавіло десятиліттями". ГУР склало список старої техніки, яку РФ кидає в Україну

За даними української воєнної розвідки, Росія втратила під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу. Тому вона змушена відправляти на фронт техніку 50-60 років, яка не завжди справна.

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Росія вже не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів. Внаслідок економічних санкцій військово-промисловий комплекс РФ занепадає. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати до підрозділів, які зазнали непоправних втрат, техніки та озброєння 50-60 років виробництва, — зазначають у ГУР. — Проте така ситуація не бентежить Кремль, йому все одно скільки й на чому відправляти "гарматне м'ясо" в бій за майбутнє "російського миру". Завжди знайдеться те, що іржавіє десятиліттями на складах, що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу".

Військова розвідка зазначає, що техніку, що часто зберігали на складах довгострокового зберігання, не можуть доставити до підрозділів. "Однак військових змушують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин", — повідомляють у ГУР.

За його даними, протягом квітня з баз зберігання в Росії зняли:

18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного військового округу (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ "Акація" із 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Також війська Західного військового округу забезпечують озброєнням та військовою технікою, знятою зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

Нагадаємо, 12 травня, виступаючи перед Сенатом, міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила про те, що Росія змушена використовувати у військовій техніці комп'ютерні чипи, призначені для побутової техніки. Це стало наслідком запроваджених санкцій, після яких імпорт американських технологій скоротився на 70%.

Раніше в Міністерстві оборони США повідомили, що чисельність деяких російських підрозділів скоротилася до 70%, які з такою кількістю втрат стають недієздатними. Росіяни використовували погано обслуговуване та застаріле озброєння для переоснащення своїх БТГ, змішуючи модернізоване та старе обладнання, що могло погіршити їхню здатність ефективно маневрувати на полі бою.