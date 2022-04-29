"Просуваються повільно та нерівномірно": у США розповіли про стан армії РФ

Ключовою перевагою російської армії залишається величезний розмір збройних сил та обладнання. Проте невідомо, чи цього достатньо, щоб перемогти у війні.

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Наступ російської армії на Донбасі йде "повільно і нерівномірно", що дозволяє ворожим військам просуватися на кілька кілометрів на день. Наразі росіяни намагаються вирішити безліч проблем, які переслідують їх із початку вторгнення в Україну: налагодити логістику, зв'язок і координацію. Однак зазначається поліпшення здатності Росії поєднувати повітряні та наземні операції, а також поповнювати запаси сил на місцях. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на офіційних осіб США.

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За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, зараз на війні в Україні налічується 92 батальйонно-тактичні групи, ще 20 знаходяться прямо в Росії. Це приблизно 90 тисяч російських солдат. Перед початком вторгнення 24 лютого Росія зібрала від 125 до 130 БТГ.

Проте західні чиновники, знайомі з останніми даними розвідки, вважають, що навіть якщо Росія здобула ключові уроки зі своїх регулярних невдач на першому етапі війни, незрозуміло, чи зможе Москва виправити всі свої помилки, щоб домінувати на Донбасі.

Російські військові зазнали великих втрат як у живій силі, так і в техніці, тому їм не вистачить кількох тижнів, щоб відновити свої сили. Крім того, техніку, яку перемістили з різних точок України, ймовірно, ще не повністю відремонтовано. У багатьох бойових підрозділах зібрано солдат, які ніколи не билися і не тренувалися разом.

Однією з ключових переваг Росії залишається величезний розмір збройних сил та обладнання, які Кремль висунув для вторгнення. Однак, незважаючи на перевагу ЗС РФ у кількості озброєння перед українською армією, не відомо, чи достатньо цього, щоб гарантувати перемогу для РФ.

Представник Пентагону розповів, що російські підрозділи перебувають у гіршому стані, ніж очікувалося.

"У деяких танків є водій, але немає екіпажу, деякі БТР позаду нікого не мають", — сказав він.

Чиновник зазначив, що чисельність деяких російських підрозділів скоротилася до 70%, які з такою кількістю втрат стають недієздатними. Росіяни використовували погано обслуговуване та застаріле озброєння для переоснащення своїх БТГ, змішуючи модернізоване та старе обладнання, що могло погіршити їхню здатність ефективно маневрувати на полі бою.

Крім того, ЗС РФ стикається з величезним опором українських військових. Серед переваг ЗСУ зазначається їхній досвід бойових дій на Донбасі, де вони встигли окопатися в укріплених оборонних позиціях, а також нове озброєння і транспортні засоби від країн Заходу.

Нагадаємо, 28 квітня СБУ перехопили розмову окупанта з товаришем, у якій той розповів, що брати участь у війні "вже набридло всім". За його словами, російські солдати демократизовані та їх доводиться розстрілювати, щоб змусити воювати.

Британські ЗМІ писали, що переломний хід війни в Україні відбудеться у травні, коли ЗСУ отримає останні партії важкого озброєння від Заходу. Оскільки зараз українські воїни не здатні до масштабного наступу, а російський наступ розвивається без жодних ознак серйозного прориву.