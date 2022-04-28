Переломний хід війни в Україні відбудеться у травні, — The Guardian

Журналісти зазначили, що наступ Росії на Донбасі розвивається без будь-яких ознак серйозного прориву, проте ЗСУ поки що не можуть піти у масштабний контрнаступ та очікують на зброю від Заходу.

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Переломний момент війни в Україні відбудеться у травні, після того, як у країну прибуде остання хвиля зброї від Заходу, враховуючи американські гаубиці, німецькі та британські зенітні установки. Зараз українська армія не здатна на контратаки і повернення своїх захоплених територій. Про це пише британське видання The Guardian.

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Журналісти зазначили, що війна в Україні застопорилася, бо наступ Росії на Донбасі не вдається повною мірою і лише починає розвиватися без жодних ознак серйозного прориву. Невдачі ЗС РФ на сході України журналісти пов'язують з дощовою погодою у регіоні, сильним опором українських військових, а також проблемами російського командування та управління.

Однак широкого наступу від ЗСУ на Донбасі та півдні країни найближчим часом теж очікувати не варто через брак озброєння. Тому зараз Україна очікує на постачання від країн Заходу, щоб почати повертати захоплені території.

Якщо допомоги з важким озброєнням від Заходу виявиться недостатньо для зміни військового балансу, постає питання про те, наскільки ще Великобританія, США та інші члени НАТО готові взяти на себе зобов'язання.

У виданні також вважають, що ядерні загрози Путіна також призначені для залякування, проте залишається ризик того, що президент РФ піде на подальшу ескалацію, якщо відчує загрозу.

Нагадаємо, 27 квітня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна до червня назбирає достатньо зброї для наступу. За його словами, запеклі бої варто очікувати у другій половині червня – на початку липня. Однак тепер у наступ піде українська армія.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія не збирається закінчувати війну в Україні, тому найближчими тижнями на країну чекає важкий час. За його словами, Україні знадобиться якийсь час на вибудовування логістики й отримання від партнерів нового озброєння.