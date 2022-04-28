"Почали дуже боятися": офіцери РФ почали розстрілювати своїх же бійців (відео)

Українські спецслужби перехопили розмову окупанта з товаришем, у якій той зізнався, що брати участь у війні "вже набридло всім".

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Служба безпеки України перехопила листування та аудіоповідомлення командира російського полку, який бере участь у повномасштабній війні під Ізюмом Харківської області, в яких розповів, що солдати РФ деморалізовані та їх доводиться розстрілювати, щоб змусити брати участь у бойових діях. Відповідний ролик відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі в четвер, 28 квітня.

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У листуванні командир полку розповідає, що справи на фронті "не дуже" і що військові РФ тікають із поля бою.

"І мої теж почали боятися дуже. Всі втомилися. Всі без сил. Ні морально зрозуміти (ймовірно, автор хотів написати слово "підняти" — ред.) їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І без користі. Щось, здається мені, дуже втомилися", — йдеться в повідомленнях.

Далі окупант надіслав аудіоповідомлення з таким змістом:

"Тут уже у всіх апатія, тут вже повністю деморалізовані... В ротах залишилося по 10-15 людей у кращому разі. Офіцери вже в паніці, хочуть уже, щоби все закінчилося. Ну що, півтора місяця щодня ми постійно наступали або активно оборонялися. Зараз три дні тому багато хто запанікував, усі ні в яку… Пішли в наступ, половину пройшли, як почали х*рачить просто з усіх боків. Все, в них паніка. Поки сидимо в обороні. З 60 людей — з них до *уя боягузів, бл*ть, панікерів ... З ними проблеми".

Крім цього, командир російського полку поділився, що "все просто набридло вже всім" і йому хочеться додому, до дітей та дружини, а потім піти "по бл*дям".

"І щоб багато-багато, купа бл*дей було. Більше нічого не хочеться", — резюмував російський військовий.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, СБУ показала запис, на якому російські військові обговорюють великі втрати у війні проти України та способи відмови від подальшої участі в повномасштабній агресії.

Раніше відомство опублікувало перехоплення розмови командира російського розвідувального батальйону з коригувальником вогню, присвячене розстрілу школярів та літніх жінок.