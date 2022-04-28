"Стали бояться очень": офицеры РФ начали расстреливать своих же бойцов (видео)

Украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта с товарищем, в котором тот признался, что участвовать в войне "уже надоело всем".

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Служба безопасности Украины перехватила переписку и аудиосообщения командира российского полка, участвующего в полномасштабной войне под Изюмом Харьковской области, в которых рассказал, что солдаты РФ деморализованы и их приходится расстреливать, чтобы заставить участвовать в боевых действиях. Соответствующий ролик ведомство опубликовало в своем телеграм-канале в четверг, 28 апреля.

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В переписке командир полка рассказывает, что дела на фронте "не очень" и что военные РФ бегут с поля боя.

"И мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально понять (предположительно, автор хотел написать слово "поднять" — ред.) их не могу ни физически. Даже расстреливаю. И без толку. Что-то по-моему очень устали", — говорится в сообщениях.

Далее оккупант отправил аудиосообщения следующего содержания:

"Тут уже у всех апатия, тут уже полностью деморализованы… В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. Офицеры уже в панике, хотят уже, чтоб все закончилось. Ну что, полтора месяца ежедневно мы постоянно наступали или активно оборонялись. Сейчас три дня назад многие запаниковали, все ни в какую… Пошли в наступление, половину прошли, как начали х*рачить просто со всех сторон. Все, у них паника. Пока сидим в обороне. Из молодых, которые новые пришли, отправили на доукомплектование порядка 60 человек — из них до*уя трусов, бл*ть, паникеров… С ними проблемы".

Помимо этого командир российского полка поделился, что "все просто надоело уже всем" и ему хочется домой, к детям и жене, а потом пойти "по бл*дям".

"И чтоб много-много, куча бл*дей было. Больше ничего не хочется", — резюмировал российский военный.

Напомним, вчера, 27 апреля, СБУ показала запись, на которой российские военные обсуждают большие потери в войне против Украины и способы отказа от дальнейшего участия в полномасштабной агрессии.

Ранее ведомство опубликовало перехват разговора командира российского разведывательного батальона с корректировщиком огня, посвященный расстрелу школьников и пожилых женщин.