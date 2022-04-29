"Продвигаются медленно и неравномерно": в США рассказали о состоянии армии РФ

Ключевым преимуществом российской армии остается огромный размер вооруженных сил и оборудования. Однако неизвестно, достаточно ли этого, чтобы победить в войне.

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Наступление российской армии на Донбассе идет "медленно и неравномерно", что позволяет вражеским войскам продвигаться на несколько километров в день. Сейчас россияне пытаются решить множество проблем, которые преследуют их с начала вторжения в Украину: наладить логистику, связь и координацию. Однако отмечается улучшения способности России сочетать воздушные и наземные операции, а также пополнять запасы сил на местах. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальные лица США.

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По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, в настоящее время на войне в Украине насчитывается 92 батальонно-тактических групп, еще 20 находятся прямо в России. Это около 90 тысяч российских солдат. Перед началом вторжения 24 февраля Россия собрала от 125 до 130 БТГ.

Однако западные чиновники, знакомые с последними данными разведки, считают, что даже если Россия извлекла ключевые уроки из своих регулярных неудач на первом этапе войны, неясно, сможет ли Москва исправить все свои ошибки, чтобы доминировать на Донбассе.

Российские военные понесли большие потери как в живой силе, так и в технике, поэтому им не хватит нескольких недель, чтобы восстановить свои силы. Кроме того, техника, которую переместили из разных точек Украины, вероятно, еще не полностью отремонтирована. Во многих боевых подразделениях собраны солдаты, которые никогда не сражались и не тренировались вместе.

Одним из ключевых преимуществ России остается огромный размер вооруженных сил и оборудования, которые Кремль выдвинул для вторжения. Однако несмотря на преимущество ВС РФ в количестве вооружения перед украинской армией, не известно, достаточно ли этого, чтобы гарантировать победу для РФ.

Представитель Пентагона рассказал, что российские подразделения находятся в худшем состоянии, чем ожидалось.

"У некоторых танков есть водитель, но нет экипажа, у некоторых БТР сзади никого нет", — сказал он.

Чиновник отметил, что численность некоторых российских подразделений сократилась до 70%, которые с таким количеством потерь становятся недееспособными. Россияне использовали плохо обслуживаемое и устаревшее вооружение для переоснащения своих БТГ, смешивая модернизированное и старое оборудование, что могло ухудшить их способность эффективно маневрировать на поле боя.

Кроме того, ВС РФ сталкиваются с огромным сопротивлением украинских военных. Среди преимуществ ВСУ отмечается их опыт боевых действий на Донбассе, где они успели окопаться в укрепленных оборонительных позициях, а также новое вооружение и транспортные средства от стран Запада.

Напомним, 28 апреля СБУ перехватили разговор оккупанта с товарищем, в котором тот рассказал, что участвовать в войне "уже надоело всем". По его словам, российские солдаты демократизированы и их приходится расстреливать, чтобы заставить воевать.

Британские СМИ писали, что переломный ход войны в Украине произойдет в мае, когда ВСУ получит последние партии тяжелого вооружения от Запада. Поскольку сейчас украинские воины не способны к масштабному наступлению, а российское наступление развивается без каких-либо признаков серьезного прорыва.