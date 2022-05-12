"Ржавело десятилетиями". ГУР составило список старой техники, которую РФ бросает в Украину

По данным украинской военной разведки, Россия потеряла во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала. Поэтому она вынуждена отправлять на фронт технику 50-60 годов, которая не всегда исправна.

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Россия уже не в состоянии полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Вследствие экономических санкций военно-промышленный комплекс РФ приходит в упадок. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства, — отмечают в ГУР. — Однако такая ситуация не смущает Кремль, ему все равно сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах, что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира".

Военная разведка отмечает, что часто хранившуюся на складах долгосрочного хранения технику не могут доставить в подразделения. "Однако военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей", — сообщают в ГУР.

По его данным, в течение апреля с баз хранения в России сняли:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

Также войска Западного военного округа снабжают вооружением и военной техникой, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

Напомним, 12 мая, выступая перед Сенатом, министр торговли США Джина Раймондо заявила о том, что Россия вынуждена использовать в военной технике компьютерные чипы, предназначенные для бытовой техники. Это стало следствием введенных санкций, после которых импорт американских технологий сократился на 70%.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что численность некоторых российских подразделений сократилась до 70%, которые с таким количеством потерь становятся недееспособными. Россияне использовали плохо обслуживаемое и устаревшее вооружение для переоснащения своих БТГ, смешивая модернизированное и старое оборудование, что могло ухудшить их способность эффективно маневрировать на поле боя.