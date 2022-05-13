В тылу и безопасности: ГУР о том, как снимают пропагандисты РФ свои репортажи

По данным ГУР Минобороны, для сюжетов привлекают технику и солдат, чтобы создавать видимость рутины — рытья окопов, разминирования территории или вести огонь из вооружений.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Для создания нужных картинок пропагандисты заставляют командиров оккупационных подразделений выделять бойцов для съемки агитационных роликов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Российские пропагандисты принуждают снимать бойцов и технику из передовой для фейковых "репортажей". Оккупантов заставляют показательной рыть окопы в тылу, имитировать обстановку передовых позиций, стрелять из вооружения, "штурмовать" и разминировать территории.

Указывается, что для съемки сюжета оккупантов могут по несколько раз заставлять минировать и разминировать одну и ту же территорию, которая и так была разминирована раньше.

Во время одного из таких сюжетов с "разминированием" на Арабатской Стрелке несколько солдат получили осколочные ранения и контузии. Однако по словам пропагандистов, сюжет от этого только приобрел красок, создав более качественный сюжет для влияния на россиян.

Напомним, 13 мая РосСМИ показали, как беспилотник "Орлан-10" атакует украинские позиции при помощи осколочно-фугасных снарядов.

Также по данным украинской разведки, ВС РФ начали перебрасывать старую технику в Украину, стоявшую на хранении десятилетиями.