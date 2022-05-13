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Военный Фокус Российско-украинская война

В тылу и безопасности: ГУР о том, как снимают пропагандисты РФ свои репортажи

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пропаганда рф
Пропагандисты снимают в тылу, имитируя передовую

По данным ГУР Минобороны, для сюжетов привлекают технику и солдат, чтобы создавать видимость рутины — рытья окопов, разминирования территории или вести огонь из вооружений.

Для создания нужных картинок пропагандисты заставляют командиров оккупационных подразделений выделять бойцов для съемки агитационных роликов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российские пропагандисты принуждают снимать бойцов и технику из передовой для фейковых "репортажей". Оккупантов заставляют показательной рыть окопы в тылу, имитировать обстановку передовых позиций, стрелять из вооружения, "штурмовать" и разминировать территории.

Указывается, что для съемки сюжета оккупантов могут по несколько раз заставлять минировать и разминировать одну и ту же территорию, которая и так была разминирована раньше.

Во время одного из таких сюжетов с "разминированием" на Арабатской Стрелке несколько солдат получили осколочные ранения и контузии. Однако по словам пропагандистов, сюжет от этого только приобрел красок, создав более качественный сюжет для влияния на россиян.

Напомним, 13 мая РосСМИ показали, как беспилотник "Орлан-10" атакует украинские позиции при помощи осколочно-фугасных снарядов.

Также по данным украинской разведки, ВС РФ начали перебрасывать старую технику в Украину, стоявшую на хранении десятилетиями.