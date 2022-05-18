Британские специалисты рассказали, что за задействованием чеченцев на войне в Украине следил Рамзан Кадыров. Привлечение "кадыровцев" свидетельствует о проблемах с ресурсами в РФ, что способствует разобщению среди российского командования и мешает операциям России.

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Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев во время захвата Мариуполя. Россия привлекала тысячи "кадыровцев", чтобы взять город, а глава Чечни, вероятно, лично следил за задействованием своих боевиков на фронте. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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В ведомстве отметили, что несмотря на то, что российская армия окружила Мариуполь более 2,5 месяца назад, украинское сопротивление не позволило России получить быстрый контроль над городом. Это сорвало первые попытки Кремля захватить ключевой для них город и привело к большим потерям личного состава в российской армии.

Пытаясь преодолеть сопротивление украинских военных, в России привлекли чеченские силы, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков. Они в основном сосредоточены на Мариупольском и Луганском направлениях.

Силы военных из Чечни состоят как из добровольцев, так из подразделений Национальной гвардии, которые обычно обеспечивают власть Рамзана Кадырова. Глава Чечни, вероятно, лично следил за тем, как разворачиваются чеченские силы, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции полевого командира чеченцев в Мариуполе.

Британские специалисты считают, что задействование на войне в Украине таких разрозненных сил свидетельствует о проблемах с ресурсами в России. В свою очередь это способствует разобщению среди российского командования и мешает операциям РФ в Украине.

Напомним, 17 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты планируют сделать чеченских боевиков "кураторами" над восстановлением Мариуполя. По его словам, россияне отдадут им контроль над городским портом и наделят их "правом мародерствовать".

В начале мая российские независимые СМИ писали о больших потерях в подразделениях чеченцев на войне в Украине. По информации журналистов, потери среди чеченских боевиков тщательно скрывают с помощью PR-технологий.