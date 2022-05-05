РосЗМІ заборонили цитувати Кадирова без узгодження з керівництвом, — розслідування

Негласний наказ влади Росії погоджувати висловлювання Рамзана Кадирова про війну в Україні був після його конфліктів із Дмитром Пєсковим та Володимиром Мединським.

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Деяким державним ЗМІ у Росії заборонили цитувати висловлювання голови Чечні Рамзана Кадирова про війну в Україні без погодження з керівництвом. Про це повідомили журналісти видання "Проект".

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Такий негласний наказ був після конфліктів Кадирова з прессекретарем Кремля Дмитром Пєсковим і головним російським перемовником з Україною Володимиром Мединським.

"Після чергових розбирань нам надійшла вказівка цитувати Кадирова тільки після санкції керівництва. Агентство не передало повідомлення Кадирова про 260 українських морпіхів, що здалися", — розповів один з журналістів ТАСС.

Ще один кореспондент цієї агенції чув, що новини за повідомленнями глави Чечні потрібно показувати замголовреду Михайлу Щербакову.

[ + – ] Будівля ТАСС на Тверському бульварі у Москві

"Проект" зазначив, що через суперечності у словах російських чиновників росЗМІ почали публікувати їхні заяви з великою затримкою і лише з дозволу начальства. Міністр із національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв спростував інформацію про заборону цитування Кадирова.

"Провідні закордонні, федеральні та регіональні ЗМІ регулярно посилаються на главу Чеченської Республіки, охоче цитують його заяви", — написав міністр у Telegram.

Проблеми в економіці та "денацифікації"

Керівництво ЗМІ довго погоджує економічні новини. Якщо у матеріалі проглядається натяк на те, що Росії нелегко даються війна та санкції, її можуть узгоджувати по дві години або зовсім не випустити, зазначають автори.

Чотири співрозмовники видання говорили про труднощі знайти заміну слову "денацифікація". Кремль замовляв соціологам телефонні опитування щодо ставлення росіян до основних тез пропаганди. За відповідями з'ясувалося, що люди не розуміють значення слова "денацифікація".

Опитування показували бажання населення почути оголошення про перемогу, але через провали на фронті доводилося регулярно вигадувати нові пояснення, і це призвело до плутанини.

Російському керівництву часто просто нема чого сказати про "успіхи окупантів" в Україні, прокоментував знайомий міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Зазначимо, що підрозділи "кадирівців" щодня зазнають величезних втрат в Україні. Реальні числа загиблих ретельно приховує чеченська влада, зараз підтверджено загибель 13 "кадирівців".

Кадиров 5 квітня заявляв, що чеченські військові одержують 53 долари за один день перебування на війні в Україні. Тим, хто їде на війну, видають по 300 тис. рублів на день відправлення і обіцяють одноразові виплати 3 млн. і 5 млн. рублів при пораненні або загибелі.