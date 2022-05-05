РосСМИ запретили цитировать Кадырова без согласования с руководством, – расследование

Негласное приказание властей России согласовывать высказывания Рамзана Кадырова о войне в Украине последовало после его конфликтов с Дмитрием Песковым и Владимиром Мединским.

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Некоторым государственным СМИ в России запретили цитировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о войне в Украине без согласования с руководством. Об этом сообщили журналисты издания "Проект".

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Такое негласное приказание последовало после конфликтов Кадырова с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым и главным российским переговорщиком с Украиной Владимиром Мединским.

"После очередных разборок нам пришло указание цитировать Кадырова только после санкции руководства. Агентство не передало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах", – рассказал один из журналистов ТАСС.

Еще один корреспондент этого агентства слышал, что новости по сообщениям главы Чечни нужно показывать замглавреда Михаилу Щербакову.

[ + – ] Здание ТАСС на Тверском бульваре в Москве

"Проект" отметил, что из-за противоречий в словах российских чиновников росСМИ начали публиковать их заявления с большой задержкой и только с позволения начальства. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опроверг информацию о запрете на цитирование Кадырова.

"Ведущие зарубежные, федеральные и региональные СМИ регулярно ссылаются на главу Чеченской Республики, охотно цитируют его заявления", – написал министр в Telegram.

Проблемы в экономике и "денацификации"

Руководство СМИ долго согласовывает экономические новости. Если в материале просматривается намек на то, что России нелегко даются война и санкции, ее могут согласовывать по два часа или вовсе не выпустить, отмечают авторы.

Четыре собеседника издания говорили о трудностях найти замену слову "денацификация". Кремль заказывал социологам телефонные опросы об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. По ответам выяснилось, что люди не понимают значение слова "денацификация".

Опросы показывали желание населения услышать объявления о победе, но из-за провалов на фронте приходилось регулярно придумывать новые объяснения и это привело к путанице.

Российскому руководству часто просто нечего сказать об "успехов оккупантов" в Украине, прокомментировал знакомый министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отметим, что подразделения "кадыровцев" каждый день несут огромные потери в Украине. Реальные числа погибших тщательно скрывают чеченские власти, сейчас подтверждена гибель 13 "кадыровцев".

Кадыров 5 апреля заявлял, что чеченские военные получают 53 доллара за один день пребывания на войне в Украине. Тем, кто едет на войну, выдают по 300 тыс. рублей в день отправки и обещают единовременные выплаты 3 млн и 5 млн рублей при ранении или гибели.