Кремль отказывается от термина "денацификация": россияне не понимают его значение — Проект

В апреле российская пропаганда почти не использовала это слово. К этому моменту у Путина ознакомились с результатами опросов, которые показали, что население не может расшифровать термин.

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Опросы, проведенные социологами в России по заказу Кремля, показали, что население страны не понимает, что означает термин "денацификация", которым российские политики обозначают одну из целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. В связи с этим в пропаганда в РФ значительно сократила частоту его использования. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Проект".

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Слово "денацификация" президент РФ Владимир Путин впервые произнес в ходе своего обращения ночью 24 февраля, в котором глава государства объявлял о начале "специальной военной операции" в Украине. Когда украинская делегация на переговорах касательно прекращения войны спросила у российских представителей, что означает термин, сформулировать ответ они не смогли. Об этом журналистам сообщил один из собеседников, близкий к переговорам.

Издание подсчитало, что ведущий российской программы "Вести недели" Дмитрий Киселев посвятил не менее семи минут эфира объяснению термина "денацификация". Например, 27 февраля и 6 марта он утверждал, что "денацификация может быть лишь принудительной". Однако уже в апрельских выпусках Киселев либо вообще не использовал этот термин, либо делал это всего пару раз за программу.

Причиной такого явления, по данным издания, стало то, что к апрелю Кремль получил результаты заказанных им у социологов телефонных опросов. Согласно им, россияне не понимают значение термина "денацификация" — мало кто из респондентов мог внятно его расшифровать, сообщили журналистам на условиях анонимности высокопоставленный медиаменеджер, близкие к Кремлю социолог и эксперт, который получает кремлевские "темники".

"После этого у нас начался бардак — каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось", — пожаловался собеседник издания, близкий к Кремлю.

По словам источника, опросы показали, что жители России "хотят только одного — объявления о победе", однако достичь успехов в Украине не удавалось и поэтому "приходилось регулярно придумывать новые объяснения, что неизбежно вело к путанице". При этом издание утверждает, что полностью отказываться от "денацификации" в пропаганде невозможно, так как "нельзя просто забыть озвученную президентом цель".

Что касается работы российской пропаганды, то, по данным издания, сотрудники государственных каналов после начала полномасштабной войны начали получать дополнительные премии, однако объем их работы также вырос. Так, с 24 февраля объем информационно-публицистических передач на "Первом канале" вырос с 28 часов в неделю до 90, а на канале "Россия-1" — с 52,5 до 67,5 часов.

Помимо этого российские СМИ столкнулись с другой проблемой — сложность в освещении противоречащих друг другу заявлений российских топ-чиновников. Например, когда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о значительных потерях российских войск в Украине и отказался осуждать знаменитостей, покинувших страну, то его раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь генерального совета провластной партии "Единая Россия" Андрей Турчак. В итоге начальству государственных СМИ пришлось публиковать заявления политиков с большой задержкой и только после согласования со своим руководством.

"После очередных разборок нам пришло указание цитировать Кадырова только после санкции руководства", — анонимно рассказал изданию журналист "ТАСС" и привел в качестве примера случай, когда агентство не опубликовало сообщение Кадырова о 260 украинских морпехах, якобы сдавшихся в плен российским военным.

В то же время у СМИ в РФ появились проблемы и с освещением экономических событий. Например, как пишет издание, начальство запретило публиковать новость с цитатой эксперта о том, что идея руководства России о приеме оплаты за газ исключительно в рублях повлечет за собой "нейтральный" эффект. Вместо этого был опубликован комментарий другого содержания — о том, что такое решение властей РФ поможет "ударить по долларовой системе как таковой". На согласование экономических новостей может уходить по пару часов, сообщил источник "Проекта".

Напомним, в конце марта издание Financial Times сообщило, что Россия прекратила требовать "денацификации" Украины в ходе переговоров.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что на данный момент нет никаких оснований для переговоров делегаций, а также лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, так как каждая сторона сейчас пытается получить более выгодные условия в ходе боевых действий.