"Воюем с НАТО": Кадыров публично оправдывался за неудачи армии РФ в Украине (видео)

Западные страны снабжают Украину оружием и деньгами, поэтому России приходится нелегко, отметил глава Чечни.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 18 мая в эфире просветительского марафона "Новые горизонты" заявил, что Россия ведет войну не против Украины, а против НАТО.

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Кадыров оправдался перед публикой, сказав что российскому государству очень нелегко, поскольку западные страны снабжают украинскую армию необходимым оружием и деньгами, и к тому же на стороне Украины воюют наемники из других стран. Глава Чечни убежден, что война в Украине для РФ — это "хороший опыт".

"Мы видели, как все американские и европейские службы работали против нас. Они работали в СМИ против нас и соцсетях. Мы столько увидели фейков, что даже смешно было смотреть", — сказал перед публикой Кадыров.

Также глава Чечни заявил, что Украина уже давно была бы "очищена", если бы не распоряжение президента Владимира Путина сохранить мирное население и города. Однако Кадырову пришлось признать, что в начале военных действий были допущены определенные "ошибки" и "недоработки", но на сегодняшний день, якобы, военные действия идут по плану.

Ранее сообщалось, что российские средства массовой информации получили негласное приказание не цитировать высказывания Рамзана Кадырова о войне в Украине без согласования с властями. Один из журналистов агентства ТАСС сообщил, что перед публикацией заявлений главы Чечни материал нужно показывать замглавреду Михаилу Щербакову.

Британская разведка сообщила, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев во время захвата Мариуполя. В ведомстве отметили, что привлечение чеченских боевиков свидетельствует о нехватки сил в российской армии на территории Украины.