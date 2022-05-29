ВСУ провели контрнаступление и оттеснили россиян на трассе "Лисичанск-Бахмут", — ОВА (фото)

По словам руководителя администрации Сергея Гайдая, украинская армия вернула под контроль Тошковку и отодвинула россиян на несколько километров возле Комышевахой.

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Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешное контрнаступление в Луганской области и оттеснили российских военнослужащих от автомобильной трассы "Бахмут-Лисичанск". Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, несмотря на заявления российских пропагандистов, Северодонецк остается под контролем украинской армии. Гайдай подтвердил, что оккупанты продолжают дислоцироваться на территории отеля "Мир", однако благодаря сопротивлению ВСУ захватчикам не удается продвинуться вглубь областного центра.

Более того, как утверждает глава ОВА, подразделениям ВСУ в результате боевых действий удалось отодвинуть россиян на несколько километров в районе Комышевахой и вернуть под контроль населенный пункт Тошковка.

[ + – ] ВСУ провели контрнаступление и оттеснили ВС РФ от трассы Лисичанск-Бахмут

Успешное контрнаступление подразделений ВСУ в указанном районе также позволило оттеснить россиян от автомобильной трассы "Бахмут-Лисичанск". Глава Луганской ОВА заверил, что сообщение между прифронтовыми городами теперь меньше простреливается оккупантами, благодаря чему гуманитарные грузы доезжают в населенные пункты.

Также Сергей Гайдай сообщил, что в результате артиллерийских и авиаударов по Лисичанску и Устиновке погибли двое мирных жителей. ВС РФ, по его словам, вели огонь по многоквартирному жилому дому и зданию кинотеатра. Ранения в результате вражеских обстрелов также получили четверо человек, которые были госпитализированы.

[ + – ] ВСУ провели контрнаступление и оттеснили ВС РФ от трассы Лисичанск-Бахмут

Напомним, ранее сообщалось о ликвидации российского топ-офицера в Украине. По данным росСМИ, в результате боевых действий погиб полковник ВС РФ — сотрудник Министерства обороны России Владимир Иванов.

Также сообщалось, что ВС РФ контролируют 2/3 периметра прифронтового Северодонецка. Как утверждала военная администрация, оккупанты пытались прорваться вглубь населеннного пункта, однако наступление было установлено подразделениями ВСУ.