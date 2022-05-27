Войска РФ контролируют 2/3 периметра Северодонецка, — глава ВЦА Стрюк (видео)

По словам главы ВЦА, российские войска удалось выбить из отеля "Мир", который был захвачен 26 мая, но враг не прекращает попыток захватить его вновь.

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Глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире "Радио Свобода" заявил, что ВС РФ контролируют 2/3 периметра Северодонецка.

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По словам Стрюка, удалось остановить авангард российских войск, которые пытались прорваться в город. Сейчас ситуация в городе очень напряженная.

"Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в такой жесткой обороне", — заявил Александр Стрюк.

Российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфрастурктуру Северодонецка. Идут очень интенсивные бои вокруг города. Также враг нанес удары по химическому предприятию "Азот".

"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников "Азота". К сожалению, ситуация очень тяжелая", — резюмировал Стрюк.

Он также добавил, что в результате обстрелов повреждено 90% жилого фонда, из которого 60% придется полностью восстанавливать.

Как пишет австрийский военный аналитик Том Купер, позиции ВСУ в Северодонецке были существенно подкреплены силами десантников, добровольческими батальонами, Грузинским легионом и элементами артиллерийских бригад. Поэтому украинские военные не будут покидать Северодонецк.

Также удалось выбить российские войска из отеля "Мир", куда 26 мая прорвалась диверсионная группа. ВС РФ не прекращают попыток пробиться туда вновь.

Напомним, по словам Бориса Джонсона, Путин делает медленный, но заметный прогресс на Донбассе, поэтому нужно поставлять Украине реактивные системы залпового огня.