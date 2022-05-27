Путин делает медленный, но заметный прогресс на Донбассе, — Джонсон

Британский премьер заявил, что договариваться с президентом РФ о прекращении войны — все равно что "договариваться с крокодилом, когда он ест твою ногу".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин, хоть и медленно, но добивается прогресса в вопросе оккупации Донбасса, поэтому миру необходимо не терять бдительность и поставлять Украине ракетные системы залпового огня. Об этом глава британского правительства сказал в интервью агентству Bloomberg.

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Джонсон отметил, что мир должен поставлять РСЗО Украине, так как такое вооружение позволит украинской армии обороняться от "жестокой российской артиллерии".

"Я думаю это очень-очень важно, что бы мы не теряли бдительность, потому что украинцы показали невероятный героизм, оттолкнув врага от Киева. Боюсь, что Путин ценой больших затрат для себя и российских войск продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает делать постепенный, медленный, но, боюсь, заметный прогресс", — сказал Джонсон, добавив, что именно поэтому необходимо, чтобы мир оказывал Украине военную поддержку.

Глава британского правительства также прогнозирует, что президент РФ попытается заморозить конфликт, затем будет призывать к прекращению огня. По его мнению, единственным путем окончания войны для Путина будет признать, что "денацификация" Украины состоялась, чтобы "уйти с достоинством и честью". В то же время Джонсон подчеркнул, что это не означает, что он поддерживает пропагандистский тезис РФ о присутствии нацистов в Украине.

"Я думаю, что у него есть политическая свобода маневра, чтобы положить этому конец", — сказал Джонсон.

При этом премьер Британии уверен, что закончить войну путем переговоров с Путиным не удастся: "Как можно договариваться с крокодилом, когда он уже ест твою левую ногу?".

Напомним, ранее сегодня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк показал, как российские войска применяют против Украины наиболее мощное неядерное оружие — тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". На фоне этого представитель ОП призвал Запад поставить украинским войскам РСЗО.

Ранее Фокус разбирался, чем американские реактивные установки HIMARS помогут украинской армии.