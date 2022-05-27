Путін робить повільний, але помітний прогрес на Донбасі, — Джонсон

Британський прем'єр заявив, що домовлятися з президентом РФ про припинення війни — все одно, що "домовлятися з крокодилом, коли він їсть твою ногу".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін, хоч і повільно, але досягає прогресу в питанні окупації Донбасу, тому світові необхідно не втрачати пильності та постачати Україні ракетні системи залпового вогню. Про це глава британського уряду сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.

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Джонсон зазначив, що світ має постачати РСЗВ Україні, оскільки таке озброєння дозволить українській армії оборонятися від "жорсткої російської артилерії".

"Я думаю це дуже-дуже важливо, щоб ми не втрачали пильності, тому що українці показали неймовірний героїзм, відштовхнувши ворога від Києва. Боюся, що Путін ціною великих витрат для себе і російських військ продовжує прогризати землю на Донбасі. Він продовжує робити поступовий, повільний, але, боюся, помітний прогрес", — сказав Джонсон, додавши, що саме тому необхідно, щоб світ надавав Україні військову підтримку.

Глава британського уряду також прогнозує, що президент РФ спробує заморозити конфлікт, потім закликатиме до припинення вогню. На його думку, єдиним шляхом закінчення війни для Путіна буде визнання, що "денацифікація" України відбулася, щоб "піти з гідністю та честю". Водночас Джонсон наголосив, що це не означає, що він підтримує пропагандистську тезу РФ про присутність нацистів в Україні.

"Я думаю, що він має політичну свободу маневру, щоб покласти цьому кінець", — сказав Джонсон.

Водночас прем'єр Британії впевнений, що закінчити війну шляхом переговорів із Путіним не вдасться: "Як можна домовлятися із крокодилом, коли він уже їсть твою ліву ногу?"

Нагадаємо, раніше сьогодні радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк показав, як російські війська застосовують проти України найпотужнішу неядерну зброю — важку вогнеметну систему "Сонцепек". На тлі цього представник ОП закликав Захід поставити українським військам РСЗВ.

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