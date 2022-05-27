Війська РФ контролюють 2/3 периметра Сєвєродонецька, — голова ВЦА Стрюк (відео)

За словами голови ВЦА, російські війська вдалося вибити з готелю "Мир", захопленого 26 травня, але ворог не припиняє спроб захопити його знову.

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Голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що ЗС РФ контролюють 2/3 периметра Сєвєродонецька.

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За словами Стрюка, вдалося зупинити авангард російських військ, які намагалися прорватися до міста. Нині ситуація у місті дуже напружена.

"Майже 2/3 по периметру міста зайняті ворогом і місто перебуває у такій жорсткій обороні", — заявив Олександр Стрюк.

Російські війська постійно обстрілюють житлові квартали та інфрастурктуру Сєвєродонецька. Тривають дуже інтенсивні бої навколо міста. Також ворог завдав ударів по хімічному підприємству "Азот".

"На жаль, є жертви серед мирного населення, і серед співробітників "Азоту". На жаль, ситуація дуже важка", — резюмував Стрюк.

Він також додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено 90% житлового фонду, з якого 60% доведеться повністю відновлювати.

Як пише австрійський військовий аналітик Том Купер, позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку були суттєво підкріплені силами десантників, добровольчими батальйонами, грузинським легіоном та елементами артилерійських бригад. Тому українські військові не залишатимуть Сєвєродонецьк.

Також вдалося вибити російські війська з готелю Мир, куди 26 травня прорвалася диверсійна група. ЗС РФ не припиняють спроб пробитися туди знову.

Нагадаємо, за словами Бориса Джонсона, Путін робить повільний, але помітний прогрес на Донбасі, тому потрібно постачати Україні реактивні системи залпового вогню.