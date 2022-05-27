Війська РФ увірвалися на околицю Сєвєродонецька: ДРГ захопила готель "Мир" (відео)

За словами голови ВДА Олександра Стрюка, українські військові тримають населений пункт, як і "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут.

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26 травня російські війська увірвалися на околицю Сєвєродонецька, до готелю "Мир" увійшли ворожі диверсанти. Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк у ефірі національного телемарафону.

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Російська армія не змогла прорватися до Сєвєродонецька, проте 26 травня в населеному пункті йшли важкі бої. Ворожій диверсійно-розвідувальній групі вдалося прорватися до готелю "Мир".

[ + – ] Готель "Мир" розташований на околиці Сєвєродонецька

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"Протягом дня її звідти намагалися вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли", — наголосив Стрюк.

Ворожі війська також намагалися зайти до Сєвєродонецька з інших сторін, при цьому не припиняються артилерійські обстріли. Стрюк наголосив, що попри все це місто тримається.

Він також додав, що траса Лисичанськ-Бахмут прострілюється ворогом, але рух по ній можливий. Українська армія працює над тим, щоби вирішити цю проблему. Нині через неї ходять гуманітарні вантажі та постачання військ, нею вдається евакуювати людей. За вчора вивезли з міста 12 людей, але організовувати евакуацію дуже складно через відсутність мобільного зв'язку.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Гайдай заявив, що ЗСУ знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ-Бахмут. На ньому було близько 50 солдатів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували двох лідерів кадирівського полку Росгвардії в боях під Сєвєродонецьком.