ЗСУ провели успішну контратаку на півдні України та знищили техніку ЗС РФ, — Вілкул

Мер Кривого Рогу розповів, що на південь від міста вдалося ліквідувати 63 російські військові та знищити сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, вертольоти й один літак СУ-35.

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Українські військові здійснили успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу Дніпропетровської області. Унаслідок чого було знищено 63 військових російської армії, а також 19 одиниць ворожої техніки. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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За його словами, ЗСУ вдалося знищити сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери й один літак СУ-35.

Вілкул розповів, що ситуація на Криворізькому напрямі фронту залишається тяжкою, проте контрольованою.

"Продовжуємо серйозне зміцнення наших позицій на всіх лініях оборони та допомогу нашим частинам із матеріально-технічним забезпеченням", — заявив він.

Мер Кривого Рогу також розповів про деталі ракетного удару росіян по місту, яке було здійснено 28 травня. За його словами, було обстріляно промислове підприємство у промзоні Кривого Рогу. Завод було практично знищено, проте ніхто не постраждав.

"Усю ніч і ранок підрозділи рятувальників ліквідували пожежу й інші наслідки. Слава Богу, також обійшлося без жертв, наразі це вже точно. Усі завали розібрані", — написав Вілкул.

Крім того, сьогодні російські війська обстріляли селища Трудолюбівку, Малу Шестерню, Добрянку, Князівку, Токареве, а також Зеленодольську громаду. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Олександр Вілкул повідомив, що 28 травня Кривий Ріг зазнав масованого ракетного удару. На територію промислового підприємства прилетіли щонайменше дві ракети.

28 травня в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що українські військові пішли в контратаку на півдні України. Ворогу завдали істотних втрат, унаслідок яких йому доводиться займати оборону на невигідних рубежах.