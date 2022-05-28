Ворог відступає. ЗСУ проводять контрнаступальні дії на південному фронті

Через істотні втрати ворогові доводиться займати невигідні позиції для оборони.

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ЗСУ проводять контрнаступальні дії на південному фронті. Ворогу завдали істотних втрат, внаслідок яких йому доводиться займати оборону на невигідних рубежах. Про це повідомляють у зведенні Оперативного командування "Південь".

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За словами спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, бойові дії у цьому напрямі продовжуються. Російська армія цинічно обстрілює ракетами цивільну інфраструктуру у населених пунктах уздовж адміністративного кордону Миколаївщини та Херсонщини.

"Знову атакований Миколаїв реактивними системами залпового вогню. Від розпачу ворог намагається боляче вжалити і знову цілить у житлові квартали. Попередньо є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється", — повідомляє Назаров.

Також відомо, що із окупованої Херсонської області майже неможливо виїхати на підконтрольну Україні територію. Загарбники заблокували всі шляхи та ретельно повіряють автомобілі, які пересуваються у цьому напрямку, розвертаючи їх назад.

Також Назаров наголошує, що окупанти продовжують блокаду портів України, перешкоджаючи створенню гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден.

"Їхнє корабельне угруповання залишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається можливість атак стратегічною авіацією" — говорить Назаров.

Фокус раніше писав про те, що однією з головних цілей Росії, як і раніше, залишається захоплення Одеси. Росія проводить посилення корабельних угруповань, зокрема, на острові Зміїний. Крім того, укомплектовані ракетами кораблі ЗС РФ залишаються в акваторії північно-західної частини Чорного моря, що становить високу загрозу не лише південній, а й усій території України.

Також Фокус повідомляв, що Білорусь планує посилити ділянку державного кордону з Україною та створити на ній оперативне командування. На думку Олександра Лукашенка, на Білорусь чинять тиск через сусідні країни — Польща, Литва, Латвія, де зосереджені військові сили Альянсу.