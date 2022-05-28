Враг отходит. ВСУ проводят контрнаступательные действия на южном фронте

Из-за существенных потерь врагу приходится занимать невыгодные позиции для обороны.

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ВСУ проводят контрнаступательные действия на южном фронте. Врагу нанесли существенные потери, вследствие которых ему приходится занимать оборону на невыгодных рубежах. Об этом сообщают в сводке Оперативного командования "Юг".

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По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, боевые действия по этому направлению продолжаются. Российская армия цинично обстреливает ракетами гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль административной границы Николаевщины и Херсонщины.

"Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. От отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы. Предварительно, ранены среди гражданского населения. Информация уточняется", — сообщает Назаров.

Также известно, что из оккупированной Херсонской области почти невозможно выехать на подконтрольную Украине территорию. Захватчики заблокировали все пути и тщательно поверяют автомобили, которые передвигаются в этом направлении, разворачивая их обратно.

Также Назаров подчеркивает, что оккупанты продолжают блокаду портов Украины, препятствуя созданию гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов.

"Их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией" — говорит Назаров.

Фокус ранее писал о том, что одной из главных целей России по-прежнему остается захват Одессы. Россия проводит усиление корабельных группировок, в частности, на острове Змеиный. Кроме того, укомплектованные ракетами корабли ВС РФ остаются в акватории северо-западной части Черного моря, что представляет высокую угрозу не только для южной, но и всей территории Украины.

Также Фокус сообщал, что Беларусь планирует усилить участок государственной границы с Украиной и создать на нем оперативное командование. По мнению Александра Лукашенко, на Беларусь оказывают давление через соседние страны — Польшу, Литву, Латвию, где сосредоточены военные силы Альянса.