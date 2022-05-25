ВС РФ по-прежнему планируют оккупацию Одессы, — ОК "Юг" (видео)

Ракетные корабли ВС РФ остаются на северо-западе Черного моря, а в Крыму появились новые дивизионы ПВО. Поэтому высокая угроза сохраняется не только в южной, а и по всей Украине.

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В среду, 25 мая, глава пресс-службы оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Одесса остается одной из главных целей противника. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

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"Одесса остается в приоритетах врага для захвата, в приоритетах для оккупации, но она так же в приоритетах для мирной жизни самих одесситов", — заявила чиновница.

По ее словам, сейчас проходит усиление корабельных группировков российским ВМС. Они укрепляются, перевозят грузы, обустраивают позиции, в частности, на острове Змеиный.

[ + – ] Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" — о возможной оккупации Одессы (см. с 5:00).

На территории Крыма разворачиваются дополнительные дивизионы ПВО, для большей защиты российских кораблей.

Гуменюк объяснила, что корабли ВС РФ, укомплектованные ракетами, остаются в акватории северо-западной части Черного моря, это значит, что угрозу по-прежнему высокая — и не только южной, но и всей территории Украины.

По ее словам, оперативное командование "Юг" фиксировало запуски ракет с моря, которые в дальнейшем летели в разные области страны.

Вместе с тем, Гуменюк подчеркивает, что силам обороны юга удается сдерживать врага на николаевском и херсонской направлениях.

"Сухопутный сценарий у нас под контролем, — объяснила пресс-секретарь. — Морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов". Также ВСУ учитывают и возможное воздушное нападение, но сейчас ожидается соответствующее вооружение, которое бы позволило защитить небо с большей эффективностью.

Ранее Фокус сообщал, что Литва предложила создать коалицию для деблокады украинских портов. В проекте могут участвовать британские военные, но понадобится разминировать территории, а также оружие для береговой охраны.