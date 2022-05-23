"Времени очень мало": Литва предлагает создать коалицию для деблокады украинских портов

К инициативе могут присоединиться британские военные, но для этого надо разминировать территории и получить Украине вооружение для защиты берега.

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Министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис предлагает создать военно-морскую коалицию для снятия российской блокады с украинских портов в Черноморском регионе. Об этом сообщает The Guardian.

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В скором времени будет время для сбора нового урожая, который раньше поставляли через порт в Одессе. Сейчас он заблокирован. Для его деблокады Ландсбергис предлагает создать военно-морскую коалицию без эгиды НАТО для сопровождения кораблей с зерном. Сопровождающие корабли должны обеспечить безопасный проход мимо российских военных кораблей.

Он также добавил, что к операции выразила желание присоединиться Великобритания. Их военно-морские силы могли бы присоединиться к сопровождению, если удастся решить практические вопросы:

разминирование территорий

передача Украине оружия большой дальности для защиты берега от атаки российских войск

"Это будет невоенная гуманитарная миссия, и ее нельзя сравнивать с бесполетной зоной. В этом начинании будут использоваться военные корабли и самолеты, или и то, и другое, чтобы гарантировать, что поставки зерна могут безопасно покинуть Одессу и добраться до Босфора без вмешательства России", — резюмировала Ландсбергис.

Напомним, Дания согласилась передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon для защиты береговой линии. Их дальность стрельбы превышает 300 км.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк направит более 30 млрд долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире из-за российского вторжения.