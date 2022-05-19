Всемирный банк направит более $30 млрд на борьбу с продовольственным кризисом из-за войны в Украине

Кризис продовольственной безопасности в мире, связан, в том числе, с войной в Украине, из-за чего страны мира в 2022 году не смогут получить необходимый объем зерновых.

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Всемирный банк сообщил, что намерен выделить странам мира $30 млрд. Эти средства поступят странам в рамках комплексных глобальных мер реагирования на продолжающийся кризис продовольственной безопасности, и коснутся как существующих, так и новых проектов банка в таких областях, как сельское хозяйство, питание, социальная защита, вода и ирригация.

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"Это финансирование будет включать усилия по поощрению производства продуктов питания и удобрений, укреплению продовольственных систем, расширению торговли и поддержке уязвимых домохозяйств и производителей", — говорится в сообщении Всемирного банка.

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Как подчеркнул президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, рост цен на продовольствие оказывает разрушительное воздействие на самые бедные и уязвимые слои населения. "Для стабилизации рынков крайне важно, чтобы страны прямо сейчас сделали четкие заявления о будущем увеличении производства в ответ на вторжение России в Украину. Странам следует предпринять согласованные усилия для увеличения поставок энергии и удобрений, помочь фермерам увеличить посевные площади и повысить урожайность, а также отменить политику, блокирующую экспорт и импорт, перенаправляющую продовольствие на биотопливо или поощряющую ненужное хранение", — отметил Малпасс.

Всемирный банк рассчитывает, что средства помогут фермерам разных стран мира увеличить площади посева и повысить урожайность.

По данным Всемирного банка, большая часть выделяемых ресурсов будет направлена в Африку и на Ближний Восток, в Восточную Европу, в Центральную и Южную Азию. В общей сложности речь идет о более чем $30 миллиардах для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в течение следующих 15 месяцев.

Напомним, ранее Фокус писал, что война в Украине, по мнению глав стран G7, переросла в "глобальный кризис", в том числе, продовольственный.

Как ранее сообщалось, в своем новом отчете МВФ сообщил, что экономический ущерб от войны России в Украине будет способствовать к значительному замедлению глобального роста в 2022 году.

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