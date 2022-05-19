Світовий банк спрямує понад $30 млрд на боротьбу із продовольчою кризою через війну в Україні

Криза продовольчої безпеки у світі пов'язана, зокрема, з війною в Україні, через що країни світу в 2022 році не зможуть отримати необхідний обсяг зернових.

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Світовий банк повідомив, що має намір виділити країнам світу $30 млрд. Ці кошти надійдуть країнам у межах комплексних глобальних заходів реагування на кризу продовольчої безпеки, що триває, і торкнуться як наявних, так і нових проєктів банку в таких галузях, як сільське господарство, харчування, соціальний захист, вода й іригація.

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"Це фінансування враховуватиме зусилля щодо заохочення виробництва продуктів харчування і добрив, зміцнення продовольчих систем, розширення торгівлі та підтримки вразливих домогосподарств і виробників", — йдеться у повідомленні Світового банку.

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Як підкреслив президент Групи Світового банку Девід Малпасс, зростання цін на продовольство має руйнівний вплив на найбідніші та найуразливіші верстви населення. "Для стабілізації ринків вкрай важливо, щоб країни прямо зараз зробили чіткі заяви про майбутнє збільшення виробництва у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Країнам варто докласти узгоджених зусиль для збільшення постачання енергії та добрив, допомогти фермерам збільшити посівні площі та підвищити врожайність, а також скасувати політику, яка блокує експорт та імпорт, що переспрямовує продовольство на біопаливо або заохочує непотрібне зберігання", — зазначив Малпасс.

Світовий банк розраховує, що кошти допоможуть фермерам різних країн світу збільшити площу посіву та підвищити врожайність.

За даними Світового банку, більша частина ресурсів, що виділяються, буде спрямована в Африку і на Близький Схід, у Східну Європу, в Центральну та Південну Азію. Загалом йдеться про понад $30 мільярдів для вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки протягом наступних 15 місяців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що війна в Україні, на думку глав країн G7, переросла у "глобальну кризу", зокрема, продовольчу.

Як раніше повідомлялося, у своєму новому звіті МВФ повідомив, що економічні збитки від війни Росії в Україні призведуть до значного уповільнення глобального зростання у 2022 році.

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