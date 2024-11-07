Гетманцев пропонує запровадити обов'язкову купівлю українцями військових облігацій: подробиці

Голова комітету ВР з питань податкової політики переконаний, що слід застосувати примусовий механізм військових позик з 7% доходів усіх громадян України.

Голова Комітету ВР з питань податкової політики народний депутат Данило Гетманцев вважає, що держава має розпочати процес обов'язкового розміщення військових облігацій, згадавши приклад Ізраїлю на початку 1970-хх років. Про це політик написав у своєму Telegram.

"Досвід деяких країн, які проходили через великі війни, свідчить, що одних ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки та оборони може бути недостатньо. В тому ж Ізраїлі, який у нас заведено розглядати як взірець країни, що понад 70 років успішно обороняється від переважаючих сил країн-супротивників, у 70-рр. минулого століття було запроваджено низку обов’язкових накопичувальних схем, в т.ч. для фінансування зростаючих безпекових витрат", — написав Гетманцев.

пост Гетманцева у Telegram (фото:скріншот)

Політик вказує, що одним з таких інструментів була довгострокова обов’язкова військова позика (defense loan). Її розміщували на умовах обов'язковій купівлі військових облігацій в 7% від оподаткованого доходу робітника, самозайнятого фахівця чи доходу підприємства. Ставка дохідності такого цінного паперу була 5%, а дохід від неї підлягав оподаткуванню.

Гетманцев додає, що тіло позики індексувалося на індекс вартості життя, а перші позики з 1970 року були погашені через 16 років завдяки 12 рівним місячним платежам. Відсотки пізніше були оплачені рівними траншами кожні три роки.

Політик вказує, що ця програма проіснувала трохи понад п'ять років, і стала "важливим джерелом фінансування військових зусиль Ізраїлю у період до війни Судного дня і перші роки після неї".

"Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки та оборони) – питання глибокої політичної, суспільної та професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраілі). Утім, звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій", — написав Гетманцев.

Він переконаний, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ.

"Відповім одразу, що не вважаю такі пропозиції адекватними для мирного часу. Утім війна продовжується, і скільки вона триватиме ніхто не знає. Незалежно від результатів виборів у США, зовнішньої підтримки, мусимо нарощувати додаткові внутрішні джерела фінансування військових зусиль. Вважайте, це першою спробою, публічно обговорити це складне питання", — написав політик.

Нагадаємо, Фокус писав, що українці можуть задонатити й отримати прибуток з відповідної облігації. Користувачі можуть здійснити покупку швидко та без зайвих витрат, вибравши відповідну облігацію і партнера.

Також ми повідомляли, що нардеп Гетманцев не виключив підвищення ПДВ в Україні. Він назвав підвищення цього податку ефективним кроком для посилення економіки країни.