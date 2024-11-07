Гетманцев предлагает ввести обязательную покупку украинцами военных облигаций: подробности

Председатель комитета ВР по вопросам налоговой политики убежден, что следует применить принудительный механизм военных займов с 7% доходов всех граждан Украины.

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Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики народный депутат Даниил Гетманцев считает, что государство должно начать процесс обязательного размещения военных облигаций, вспомнив пример Израиля в начале 1970-хх годов. Об этом политик написал в своем Telegram.

"Опыт некоторых стран, которые проходили через большие войны, свидетельствует, что одних рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно. В том же Израиле, который у нас принято рассматривать как образец страны, которая более 70 лет успешно обороняется от превосходящих сил стран-противников, в 70-х гг. прошлого века был введен ряд обязательных накопительных схем, в т.ч. для финансирования растущих расходов на безопасность", — написал Гетманцев.

пост Гетманцева в Telegram (фото:скриншот)

Политик указывает, что одним из таких инструментов был долгосрочный обязательный военный заем (defense loan). Его размещали на условиях обязательной покупки военных облигаций в 7% от налогооблагаемого дохода рабочего, самозанятого специалиста или дохода предприятия. Ставка доходности такой ценной бумаги была 5%, а доход от нее подлежал налогообложению.

Гетманцев добавляет, что тело займа индексировалось на индекс стоимости жизни, а первые займы с 1970 года были погашены через 16 лет благодаря 12 равным месячным платежам. Проценты позже были оплачены равными траншами каждые три года.

Политик указывает, что эта программа просуществовала чуть более пяти лет, и стала "важным источником финансирования военных усилий Израиля в период до войны Судного дня и первые годы после нее".

"Может ли подобная обязательная накопительная схема введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) — вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно — это разные инструменты финансирования военных усилий, общего в которых это разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций", — написал Гетманцев.

Он убежден, что на стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ.

"Отвечу сразу, что не считаю такие предложения адекватными для мирного времени. Впрочем война продолжается, и сколько она продлится никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий. Считайте, это первой попыткой, публично обсудить этот сложный вопрос", — написал политик.

Напомним, Фокус писал, что украинцы могут задонатить и получить прибыль с соответствующей облигации. Пользователи могут совершить покупку быстро и без лишних затрат, выбрав подходящую облигацию и партнера.

Также мы сообщали, что нардеп Гетманцев не исключил повышение НДС в Украине. Он назвал повышение этого налога эффективным шагом для усиления экономики страны.