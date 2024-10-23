Украинцы могут задонатить и получить из этого прибыль: что для этого нужно

Пользователи могут совершить покупку быстро и без лишних затрат, выбрав соответствующую облигацию и партнера.

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В приложении "Дія" стали доступны новые военные облигации, названные в честь городов Авдеевка и Дебальцево. Приобретая эти облигации, пользователи помогают поддерживать армию, а также могут получить дополнительную прибыль без каких-либо комиссий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что приобретая эти облигации, граждане не только оказывают финансовую поддержку государству, но и вносят вклад в обеспечение военных необходимым оборудованием, амуницией и медикаментами. Помимо этого, средства идут на выплату зарплат учителям, врачам и другим сотрудникам социальной сферы. Для инвесторов такие облигации также представляют собой выгодный инструмент с возможностью получения дополнительного дохода.

"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя — покупайте военные облигации в "Дії". Каждая облигация — это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и т. д. А для вас это донат, который вернется с дополнительным прибылью", — написал Федоров в своем Telegram-канале.

В частности:

облигация "Дебальцево" предлагает ставку 16,5% годовых, а выплаты по ней будут произведены 12 мая 2027 года;

облигация "Авдеевка" составляет 15,6% годовых, а дата выплаты назначена на 20 мая 2026 года.

Одно из главных преимуществ покупки облигаций — это отсутствие дополнительных комиссий и платежей. Пользователи могут легко и быстро приобрести облигации, выбрав подходящий вариант и партнера без лишних затрат. Процесс очень прост и удобен: достаточно зайти в приложение "Дія", выбрать военные облигации, указать нужное количество, подписать договор и оплатить покупку всего за несколько кликов.

Это не только упрощает процесс инвестирования для граждан, но и делает его доступным для более широкой аудитории, стремящейся поддержать страну в трудные времена. Каждая инвестиция украинцев способствует усилению обороноспособности страны, помогая обеспечивать защитников всем необходимым.

Каждая инвестиция в облигации играет ключевую роль в укреплении финансовой стабильности Украины в условиях войны. Полученные средства направляются не только на нужды вооруженных сил, но и на поддержку важных секторов экономики, таких, как образование и здравоохранение.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.