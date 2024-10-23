Українці можуть задонатити й отримати з цього прибуток: що для цього потрібно

Користувачі можуть здійснити покупку швидко та без зайвих витрат, вибравши відповідну облігацію і партнера.

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У застосунку "Дія" стали доступні нові військові облігації, названі на честь міст Авдіївка та Дебальцеве. Купуючи ці облігації, користувачі допомагають підтримувати армію, а також можуть отримати додатковий прибуток без будь-яких комісій. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що купуючи ці облігації, громадяни не тільки надають фінансову підтримку державі, а й роблять внесок у забезпечення військових необхідним обладнанням, амуніцією та медикаментами. Крім цього, кошти йдуть на виплату зарплат вчителям, лікарям та іншим співробітникам соціальної сфери. Для інвесторів такі облігації також є вигідним інструментом із можливістю отримання додаткового доходу.

"Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації у "Дії". Кожна облігація — це амуніція, медикаменти й техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком", — написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зокрема:

облігація "Дебальцеве" пропонує ставку 16,5% річних, а виплати за нею будуть здійснені 12 травня 2027 року;

облігація "Авдіївка" становить 15,6% річних, а дату виплати призначено на 20 травня 2026 року.

Одна з головних переваг купівлі облігацій — відсутність додаткових комісій і платежів. Користувачі можуть легко та швидко придбати облігації, вибравши відповідний варіант і партнера без зайвих витрат. Процес дуже простий і зручний: досить зайти в застосунок "Дія", вибрати військові облігації, вказати потрібну кількість, підписати договір і оплатити покупку всього за кілька кліків.

Це не тільки спрощує процес інвестування для громадян, а й робить його доступним для ширшої аудиторії, яка прагне підтримати країну у важкі часи. Кожна інвестиція українців сприяє посиленню обороноздатності країни, допомагаючи забезпечувати захисників усім необхідним.

Кожна інвестиція в облігації відіграє ключову роль у зміцненні фінансової стабільності України в умовах війни. Отримані кошти спрямовуються не тільки на потреби Збройних сил, а й на підтримку важливих секторів економіки, зокрема освіти та охорони здоров'я.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тож середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.