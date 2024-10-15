"Дискуссия еще не закрыта": Гетманцев не исключил повышение НДС в Украине

Народный депутат назвал повышение НДС эффективным шагом для усиления экономики страны.

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В Украине снова обсуждается вопрос повышения НДС (налог на добавленную стоимость). Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Экономическая правда".

В Украине сейчас действует общий НДС в 20%. Для лекарственных препаратов установлена ​​ставка 7%, а для отдельных сельскохозяйственных продуктов – 14%.

"Эта дискуссия еще не закрыта. Я просто хочу процитировать слова министра финансов, который отметил, что в случае если между первым и вторым чтением государственного бюджета на 2025 год критически увеличатся расходы, то нам необходимо будет вернуться к вопросу поднятия именно НДС. И это в рамках договоренности с МВФ", — сообщил он.

Гетманцев отметил, что он является сторонником увеличения НДС.

"Это самый эффективный налог. Если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021-го с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%. Это значительно превышает инфляцию, а с учетом падения экономики — абсолютно нормальные цифры", — объянил он.

Также председатель Комитета Верховной Рады добавил, что в Украине на 14,2% увеличилась налоговая эффективность — это показатель, позволяющий рассчитать, сколько на объем налогооблагаемых операций уплачивается сумма НДС.

Для алкоголя налоговая эффективность в 2021 году составила 5,1%, а на сегодняшний день — 7%. В абсолютных цифрах это плюс 1,2 миллиарда за 8 месяцев года. Выручка легальных алкогольных напитков выросла на 28%.

Напомним, также глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ответил, когда в Украине легализуют криптовалюту и обложат соответствующие операции.

В СМИ опубликовали список профессий, в которых с сентября 2024 года выросли зарплаты. Больше всего выросли доходы у керамистов и ортодонтов.