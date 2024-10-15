"Дискусію ще не закрито": Гетманцев не виключив підвищення ПДВ в Україні

Народний депутат назвав підвищення ПДВ ефективним кроком для посилення економіки країни.

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В Україні знову обговорюється питання підвищення ПДВ(податок на додану вартість). Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

В Україні зараз діє загальний ПДВ у 20%. Для лікарських препаратів запроваджено ставку у 7%, а для окремих сільськогосподарських продуктів — 14%.

"Цю дискусію ще не закрито. Я просто хочу процитувати слова міністра фінансів, який зазначив, що в разі якщо між першим і другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки, то нам необхідно буде повернутися до питання підняття саме ПДВ. І це в рамках домовленості з МВФ", — повідомив він.

Гетманцев зазначив, що він є прихильником збільшення ПДВ.

"Це найефективніший податок. Якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024-го, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки — абсолютно нормальні цифри", — пояснив він.

Також голова Комітету Верховної Ради додав, що в Україні на 14,2% збільшилася податкова ефективність — це показник, що дає змогу розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ.

Для алкоголю податкова ефективність 2021 року становила 5,1%, а на сьогодні — 7%. В абсолютних цифрах це плюс 1,2 мільярда за 8 місяців року. Виручка легальних алкогольних напоїв зросла на 28%.

Нагадаємо, також голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев відповів, коли в Україні легалізують криптовалюту і обкладуть відповідні операції.

У ЗМІ опублікували список професій, у яких з вересня 2024 року зросли зарплати. Найбільше зросли доходи у керамістів та ортодонтів.