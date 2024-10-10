Зарплати в Україні зросли: яким фахівцям стали платити більше

Брак робочої сили зумовлює високі темпи зростання зарплат в Україні.

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У жовтні середня зарплата в Україні збільшилася з 19,8 тис. грн до 20,1 тис. грн порівняно з вереснем. При цьому середня зарплата, зазначена в резюме, зросла з 20,6 тис. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", заснованому на даних великого кадрового порталу.

Якщо розглядати річні зміни зарплат, найбільше зросли доходи у керамістів — на 111%. Нині фахівці, які займаються виробництвом керамічних виробів, заробляють у середньому 47,5 тис. грн. Аналогічна середня зарплата в ортодонтів, чиї доходи збільшилися на 90% за рік:

кераміст — 47 500 грн (+111%);

ортодонт — 47 500 грн (+90%);

викладач ПДР — 35 000 грн (+75%);

оператор атракціонів — 21 500 грн (+72%);

unity 3D програміст — 42 300 грн (+69%);

ортопед — 45 000 грн (+64%);

інструктор дитячого центру — 17 500 грн (+59%);

гідравлік — 31 500 грн (+58%);

продюсер — 42 500 грн (+55%);

аналітик продажів — 31 000 грн (+55%).

У жовтневому макроекономічному та моніторинговому огляді 2024 року Національний банк знову відзначив складну ситуацію на ринку праці. Кількість нових вакансій продовжує зростати порівняно з минулим роком, і, хоча скорочення кількості нових резюме зупинилося, зберігається значний дефіцит працівників. Це сприяє зростанню заробітних плат, проте з урахуванням інфляції темпи зростання реальних доходів сповільнилися.

Згідно з документом, кількість нових вакансій продовжує збільшуватися порівняно з минулим роком, особливо у великих містах, що пов'язано з пожвавленням економічної активності. Водночас припинення зниження кількості нових резюме може свідчити про активізацію пошуку роботи серед українців.

Нагадаємо, згідно із законопроектом 11416-д, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн зросте з 450 грн до 1 500 грн.

27 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ.