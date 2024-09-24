Українці можуть заробляти 50 тис. грн: кому пропонують найвищі виплати
Найбільше середня зарплата зросла у перекладача іспанської та податкових консультантів.
В Україні за рік середня зарплата збільшилася на 20%. Найвищі доходи, як і раніше, пропонуються фахівцям у сфері ІТ, маркетингу, фінансів, а також керівникам нерухомістю. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA" з посиланням на дані великого кадрового порталу.
Серед найбільш високооплачуваних вакансій зустрічаються й такі, де середня зарплата за рік знизилася:
- програміст Golang — 88 200 грн (-46%);
- керівник відділу контенту — 70 000 грн (+133%);
- керуючий нерухомістю — 65 000 грн (+8%);
- IOS-програміст — 62 000 грн (+13%);
- фінансовий директор — 60 000 грн (+20%);
- директор із маркетингу — 60 000 грн (+20%);
- C++ програміст — 60 000 грн (-29%);
- програміст баз даних — 60 000 грн (+9%);
- fullstack-розробник — 60 000 грн (-14%);
- обслуговуючий персонал (сімейна пара) — 60 000 грн (+25%)
Найзначніше зростання середньої зарплати спостерігається у перекладачів іспанської мови — на 245%. Нині на кадрових порталах їхній середній дохід становить 70 000 грн. На другому місці перебувають податкові консультанти, чия зарплата зросла на 160% і зараз становить 32 500 грн.
У кого найбільше за рік зросли зарплати:
- перекладач іспанської: з 20 000 до 70 000 грн (+245%);
- податковий консультант: з 12 500 до 32 500 грн (+160%);
- керівник відділу контенту: з 30 00 до 70 000 грн (+133%);
- директор з якості: з 17 500 до 40 000 грн. (+129%);
- соціолог: з 8500 до 19 000 грн (+124%).
Середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року зросла з 17 500 до 21 500 грн, що становить 23%. Однак у програмістів спостерігається найбільш негативна динаміка. Наприклад, зарплата програміста Golang у вересні 2024-го знизилася на 43% порівняно з вереснем 2023 року і тепер становить у середньому 92 500 грн.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).
18 вересня міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що 2025 року відбудеться індексація пенсій, однак підвищення не буде значним.