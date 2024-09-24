Українці можуть заробляти 50 тис. грн: кому пропонують найвищі виплати

Найбільше середня зарплата зросла у перекладача іспанської та податкових консультантів.

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В Україні за рік середня зарплата збільшилася на 20%. Найвищі доходи, як і раніше, пропонуються фахівцям у сфері ІТ, маркетингу, фінансів, а також керівникам нерухомістю. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA" з посиланням на дані великого кадрового порталу.

Серед найбільш високооплачуваних вакансій зустрічаються й такі, де середня зарплата за рік знизилася:

програміст Golang — 88 200 грн (-46%);

керівник відділу контенту — 70 000 грн (+133%);

керуючий нерухомістю — 65 000 грн (+8%);

IOS-програміст — 62 000 грн (+13%);

фінансовий директор — 60 000 грн (+20%);

директор із маркетингу — 60 000 грн (+20%);

C++ програміст — 60 000 грн (-29%);

програміст баз даних — 60 000 грн (+9%);

fullstack-розробник — 60 000 грн (-14%);

обслуговуючий персонал (сімейна пара) — 60 000 грн (+25%)

Найзначніше зростання середньої зарплати спостерігається у перекладачів іспанської мови — на 245%. Нині на кадрових порталах їхній середній дохід становить 70 000 грн. На другому місці перебувають податкові консультанти, чия зарплата зросла на 160% і зараз становить 32 500 грн.

У кого найбільше за рік зросли зарплати:

перекладач іспанської: з 20 000 до 70 000 грн (+245%);

податковий консультант: з 12 500 до 32 500 грн (+160%);

керівник відділу контенту: з 30 00 до 70 000 грн (+133%);

директор з якості: з 17 500 до 40 000 грн. (+129%);

соціолог: з 8500 до 19 000 грн (+124%).

Середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року зросла з 17 500 до 21 500 грн, що становить 23%. Однак у програмістів спостерігається найбільш негативна динаміка. Наприклад, зарплата програміста Golang у вересні 2024-го знизилася на 43% порівняно з вереснем 2023 року і тепер становить у середньому 92 500 грн.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 вересня міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що 2025 року відбудеться індексація пенсій, однак підвищення не буде значним.