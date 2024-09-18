Пенсії в Україні: у Мінсоцполітики прокоментували можливість підвищення виплат у 2025 році

За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, виплати пенсій не залежать від витрат держбюджету.

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Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович підтвердила, що наступного року планується індексація пенсій, однак підвищення буде незначним. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню"Liga.net".

Вона зазначила, що кожна соціальна програма Міністерства соціальної політики проходить ретельне регулювання та перевірки з боку міжнародних аудиторів, спрямовані на забезпечення прозорості використання коштів.

Ці перевірки необхідні для обґрунтування економічної ефективності програм і підтвердження необхідності фінансової підтримки з боку міжнародних донорів, включно з урядом США.

Жолнович також пояснила, що виплати пенсій не залежать від видатків державного бюджету. Фінансування пенсій здійснюється коштом Пенсійного фонду, який отримує надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) і донорської допомоги.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку до виплат у вересні. Це стосується тих громадян, які мають мінімальні пенсійні виплати.

Раніше стало відомо, що жінки можуть вийти на пенсію в 55 років. Йдеться про тих, хто працював на роботах зі шкідливими та важкими умовами.