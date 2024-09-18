Пенсии в Украине: в Минсоцполитики прокомментировали возможность повышения выплат в 2025 году

По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, выплаты пенсий не зависят от расходов госбюджета.

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Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович подтвердила, что в следующем году планируется индексация пенсий, однако повышение будет незначительным. Об этом она сообщила в интервью изданию "Liga.net".

Она отметила, что каждая социальная программа Министерства социальной политики проходит тщательное регулирование и проверки со стороны международных аудиторов, направленные на обеспечение прозрачности использования средств.

Эти проверки необходимы для обоснования экономической эффективности программ и подтверждения необходимости финансовой поддержки со стороны международных доноров, включая правительство США.

Жолнович также пояснила, что выплаты пенсий не зависят от расходов государственного бюджета. Финансирование пенсий осуществляется за счет средств Пенсионного фонда, который получает поступления от единого социального взноса (ЕСВ) и донорской помощи.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионеры могут получить специальную надбавку к выплатам в сентябре. Это касается тех граждан, которые получают минимальные пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет о тех, кто работал на работах с вредными и тяжелыми условиями.