Некоторым пенсионерам могут арестовать счета: кого это касается, подробности

Юристы отмечают, что на период военного положения обращения на пенсию и стипендию прекращаются, однако действующее законодательство предусматривает несколько исключений, при которых у граждан могут взимать часть средств.

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Некоторым пенсионерам могут арестовать счета по ряду причин. Об этом сообщает "Юридический советник для ВПЛ".

В целом в соответствии с 70 Законом "Об исполнительном производстве" на период мирного времени установлены особые правила обращения взысканий на пенсию. С выплаты могут принудительно взыскивать средства в размере не более 20% от размера пенсии в месяц. Если пенсия является единственным источником существования, то размер взыскания может быть еще меньше — важно, чтобы пенсионер получал прожиточный минимум. Расчет проводят из того, что человек должен получать прожиточный минимум. В этом случае государство имеет право на арест, изъятие (списание средств со счетов) и принудительную реализацию.

Однако временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине прекращается обращение взыскания на пенсию, стипендию. Вместе с тем, этот запрет не является абсолютно. Исключение составляют решения:

о взыскании алиментов;

о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью вследствие уголовного преступления;

должниками по которым являются граждане РФ.

По другим же видам обязательств (кредитные договоры и т. п.) на время действия военного положения на пенсионные выплаты взыскание обращено быть не может. Однако следует помнить, что приостановление обращения взыскания — это временная "льгота" и не освобождает от обязанности выполнения обязательства.

Алгоритм действия в случае наложения ареста на пенсионные выплаты

В этом случае следует действовать следующим образом:

получить информацию о самом исполнительном производстве (постановление об открытии производства, об аресте средств);

получить от банка справку или выписку за весь период действия счета, в которой будет указано, что счет используется для пенсионных выплат;

обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста с банковского счета, приобщив к нему справку или выписку из банка о том, что на счет поступает пенсия.

Напомним, что некоторые украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты в размере 300 гривен уже этой осенью. Фокус также рассказывал, как изменятся выплаты в 2025 году.