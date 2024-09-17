Минимальная пенсия в Украине: как изменятся выплаты в 2025 году

Все индексации выплат, в том числе и пенсий, будут проведены в марте 2025 года.

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Недавно правительство одобрило проект государственного бюджета на предстоящий год. Однако в нем не предусмотрены изменения в социальных стандартах Украины. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о госбюджете 2025 года.

Таким образом, минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия останутся на уровне 2024 года. На сегодняшний день минимальная пенсия для украинцев составляет 2361 гривну.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, все индексации, которые были проведены в 2024 году, будут проведены и в марте 2025 года.

Кроме того, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что социальная защита и социальная сфера остаются вторым важным приоритетом бюджета.

На данную статью бюджета предусмотрено выделение 419,2 миллиарда гривен. В частности, для Пенсионного фонда запланировано 237,9 миллиарда гривен, а на поддержку социально уязвимых слоев населения – 127,9 миллиарда гривен.

Размер минимальной зарплаты в 2025 году составит 8000 гривен, одновременно общий показатель прожиточного минимума будет на уровне 2920 гривен:

для трудоспособных лиц – 3028 гривен;

для тех, кто потерял трудоспособность, – 2361 гривна;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

для детей до 6 лет – 2563 гривны.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионеры могут получить специальную надбавку к выплатам в сентябре. Это касается тех граждан, которые получают минимальные пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет о тех, кто работал на работах с вредными и тяжелыми условиями.