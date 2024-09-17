Минимальная пенсия в Украине: как изменятся выплаты в 2025 году
Все индексации выплат, в том числе и пенсий, будут проведены в марте 2025 года.
Недавно правительство одобрило проект государственного бюджета на предстоящий год. Однако в нем не предусмотрены изменения в социальных стандартах Украины. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о госбюджете 2025 года.
Таким образом, минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия останутся на уровне 2024 года. На сегодняшний день минимальная пенсия для украинцев составляет 2361 гривну.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, все индексации, которые были проведены в 2024 году, будут проведены и в марте 2025 года.
Кроме того, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что социальная защита и социальная сфера остаются вторым важным приоритетом бюджета.
На данную статью бюджета предусмотрено выделение 419,2 миллиарда гривен. В частности, для Пенсионного фонда запланировано 237,9 миллиарда гривен, а на поддержку социально уязвимых слоев населения – 127,9 миллиарда гривен.
Размер минимальной зарплаты в 2025 году составит 8000 гривен, одновременно общий показатель прожиточного минимума будет на уровне 2920 гривен:
- для трудоспособных лиц – 3028 гривен;
- для тех, кто потерял трудоспособность, – 2361 гривна;
- для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен;
- для детей до 6 лет – 2563 гривны.
Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионеры могут получить специальную надбавку к выплатам в сентябре. Это касается тех граждан, которые получают минимальные пенсионные выплаты.
Ранее стало известно, что женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет о тех, кто работал на работах с вредными и тяжелыми условиями.