Некоторые пенсионеры могут не платить за землю: кого это касается

Для получения льготы по уплате земельного налога нужно подать соответствующее заявление в контролирующий орган. Важно, чтобы размер владения пенсионера не превышал определенных норм.

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Украинские пенсионеры имеют ряд льгот, одной из таких является освобождение от уплаты налога за земельные участки. Подробнее об этом рассказывает Государственная налоговая служба.

Гражданин может получить льготу по уплате земельного налога, если он является пенсионером по возрасту.

Для того чтобы не платить налог на землю, важно, чтобы владение пенсионера не превышало определенных норм, а именно:

не более 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства;

не более 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках и 0,10 га в городах для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);

не более 0,10 га для индивидуального дачного строительства;

не более 0,01 га для строительства индивидуальных гаражей;

не более 0,12 гектара для ведения садоводства.

Для назначения льготы украинец должен подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка заявление произвольной формы о предоставлении льготы, и документы, удостоверяющие его право на эту льготу. Речь идет о пенсионном удостоверении по возрасту.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионеры могут получить специальную надбавку к выплатам в сентябре. Это касается тех граждан, которые получают минимальные пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет о тех, кто работал на работах с вредными и тяжелыми условиями.