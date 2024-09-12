Деякі пенсіонери можуть не платити за землю: кого це стосується

Для отримання пільги щодо сплати земельного податку потрібно подати відповідну заяву до контролюючого органу. Важливо, аби розмір володіння пенсіонера не перевищував певних норм.

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Українські пенсіонери мають низку пільг, однією з таких є звільнення від сплати податку за земельні ділянки. Детальніше про це розповідає Державна податкова служба.

Громадянин може отримати пільгу щодо сплати земельного податку, якщо він є пенсіонером за віком.

Для того, аби не сплачувати податок на землю, важливо, аби володіння пенсіонера не перевищувало певних норм, а саме:

не більше 2 га для ведення особистого селянського господарства;

не більше 0,25 га у селах, 0,15 га у селищах та 0,10 га у містах для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

не більше 0,10 га для індивідуального дачного будівництва;

не більше 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів;

не більше 0,12 гектара для ведення садівництва.

Для призначення пільги українець повинен подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми щодо надання пільги, й документи, які посвідчують її право на цю пільгу. Йдеться про пенсійне посвідчення за віком.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку до виплат у вересні. Це стосується тих громадян, які отримують мінімальні пенсійні виплати.

Раніше стало відомо, що жінки можуть вийти на пенсію у 55 років. Йдеться про тих, хто працював на роботах зі шкідливими та важкими умовами.